LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
podcast background

El Amplificador · 19 de septiembre

Las voces de la violencia en España

Más de cincuenta voces de víctimas conforman el nuevo libro del periodista Doménico Chiappe. Hablan en primera persona elaborando un fresco de historias que merecen atención

Otros episodios
Japón: el país del futuro que nació de la guerra

El Amplificador · 5 de septiembre · 19 min

Japón: el país del futuro que nació de la guerra

El turismo a través de nuestro cine

El Amplificador del verano · 25 de julio · 13 min

El turismo a través de nuestro cine

El verano de los cuerpos imperfectos: playas, gimnasios e Instagram sin límites

El Amplificador · 18 de julio · 17 min

El verano de los cuerpos imperfectos: playas, gimnasios e Instagram sin límites

Once voces, once libros para el verano

El Amplificador del verano · 11 de julio · 19 min

Once voces, once libros para el verano

Los Beach Boys y el sonido del verano

El Amplificador del verano · 4 de julio · 21 min

Los Beach Boys y el sonido del verano

Carlos G. Fernández
Doménico Chiappe

Carlos G. Fernández y Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:11

El escritor, profesor, periodista y compañero nuestro Doménico Chiappe publica 'Violencia. Voces de la violencia en España' con la editorial Pepitas de Calabaza. Dentro, el fruto de muchos años de reportajes de investigación con el hilo conductor de la violencia, con más de cincuenta casos. En 'El Amplificador' analizamos con él la inmensa variedad de violencias, la figura de la víctima, los sentimientos de culpa o el proceso de investigación para este tipo de reportajes ahora adaptados a un libro.

Escucha aquí todos los episodios de 'El Amplificador'

También disponible en:

Créditos

  • Ilustración Álex Sánchez

  • Grabación, edición y mezcla Íñigo Martín Ciordia

  • Agradecimientos Raquel Peláez

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

A continuación en El Amplificador

Siguientes episodios

Te podría gustar

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de La Rioja

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las voces de la violencia en España

Las voces de la violencia en España

Hace 80 años, Japón firmó la rendición y el fin de la 2ª Guerra Mundial. Su evolución hasta hoy, cuando se enfrenta a una grave crisis demográfica, es apasionante

Las películas españolas llevan más de medio siglo hablando del turismo: una línea temporal que muestra cómo hemos cambiado, de Paco Martínez Soria a Santiago Segura

Sí, todavía se oye mucho lo de 'Operación bikini' que suena tan viejo. El verano es para muchos frustrante, un examen nada deseado sobre la imagen del cuerpo

Once colaboradores de El Amplificador aportan cada uno una idea para escapar a otros mundos: ficciones y ensayos sobre historia, política, naturaleza, economía o deportes

Brian Wilson falleció hace apenas un mes. En los años 60 revolucionó la historia de la música pop mientras luchaba con sus graves problemas de salud mental

¡Alto el fuego! La llamada guerra de los doce días ha monopolizado las últimas semanas, dejando más interrogantes que respuestas. Poco después, «toda» la OTAN firma el 5%

Un día que estalla con un informe de 400 páginas, sigue con la dimisión de Santos Cerdán y termina con una complicada rueda de prensa del Presidente del Gobierno

Melody sigue siendo ubicua, quizás porque nos sirve para hablar de muchas más cosas: relaciones internacionales, RTVE, salud mental, o el propio Pedro Sánchez

Un trauma a cámara lenta asola el país norteamericano: la crisis del fentanilo, una tormenta perfecta de muy difícil solución. Un gran reto es la facilidad para producirlo

Los vecinos y comerciantes de un barrio cualquiera afrontan la pérdida de suministro eléctrico como pueden, ayudándose y reencontrándose ante este lunes casi imposible

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de La Rioja