Comenta Compartir

Hace cien años que nació Paul Newman, dieciséis que murió y cincuenta y nueve que rodó 'Cortina rasgada'. No es ni la mejor película de Newman, ni la mejor de Julie Andrews, ni la mejor de Hitchcock. A mí me gusta. Tiene una escena magistral, ... coreografiada, sin música, con Newman matando con clase. Brutal. Recordaba el director británico a Truffaut que pretendía mostrar lo difícil que era matar a un hombre. Ayer leía esta noticia: «Mata a su vecino tras golpearle la cabeza con una estaca de madera». El agresor de 25; la víctima, de 63. No parece difícil. En una entrevista al 'Telegraph', la también británica Joanna Lumley, Patsy de 'Absolutely Fabulous' y ahora activista, dice que se alegra de que tengan una ley de armas porque, si no, iría por ahí disparando a gente horrible. «Está bromeando», aclara el periodista. Casi todos agradecemos un poco de civilización. Si no, iríamos matando gente horrible. Como Paul Newman, pero sin sus ojos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión