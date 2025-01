Héroes sin armadura

Comenta Compartir

Se me ponen los pelos de punta al escuchar las noticias del mundo en general y pienso que somos grandes afortunados por poder vivir todas estas calamidades desde nuestra zona de confort. Me conmueven sobremanera los niños inocentes y toda esa gente que lucha por ... un mundo mejor y se encuentra con la negrura del hambre, las lágrimas por ese dolor desgarrador ante las pérdidas humanas o ese futuro tan poco esperanzador o con tan poca luz al final del duro camino al que tal vez no lleguen nunca. Como dice la canción de Julio Iglesias, el mismo nacimiento ya carece de justicia y no encuentra ningún sentido para muchos habitantes de este planeta que ofrece colores muy variopintos en riqueza, alegría o tristezas según el sitio donde tienes la fortuna o la desgracia de nacer. Al otro lado de la moneda en ese reverso de la cara y de la cruz tenemos la esperanza de toda esta gente solidaria que arriesga su vida y su patrimonio para ayudar en el camino sin rendirse pese a todo. Gente admirable, con valores incuestionables y una calidad humana sin fisuras que nos deja a todos con la boca abierta. Esos héroes de carne y hueso: grandes empresarios de este país con donaciones altruistas, sanitarios, voluntarios de todo tipo que optan por salir de su acomodada vida para enfundarse un traje que lleva la palabra héroe con mayúscula y no es virtual, ni es ficción ni tampoco es Inteligencia Artificial.

PD: Esta carta va para ellos y en especial para Valencia y los valencianos. Nieves Escobar

