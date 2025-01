La Rioja registró 1.115 defunciones más que nacimientos de enero a noviembre de 2024 Los once primeros meses del año pasado nacieron 1.855 bebés en la comunidad, la segunda cifra más baja desde al menos 2013

Carmen Nevot Logroño Jueves, 23 de enero 2025, 07:27

No corren buenos tiempos para la natalidad, ni en La Rioja ni en el conjunto del país. Ninguna comunidad se libra del desplome del número de nacimientos que es aún más preocupante si se compara con el de defunciones. Una de las lecturas del desequilibrio, ... sin contar las económicas y las que afectan directamente al sistema de pensiones, es que la población más añosa tiene cada vez más peso, un peso que, de no poner remedio, seguirá siendo mayor en un futuro no muy lejano.

Los datos de enero a noviembre del pasado año son una muestra más de esta tendencia que se vio agravada con el covid. De hecho, en esos primeros once meses del año nacieron 1.855 bebés en La Rioja, que es la segunda cifra más baja desde al menos 2013, según las estimaciones de nacimientos difundidas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se comparan los alumbramientos con las defunciones, la balanza es claramente negativa porque en ese mismo periodo, es decir, de enero a noviembre, fallecieron 2.970 personas en nuestra comunidad, 1.115 más que las que nacieron. En este caso, los óbitos hay que analizarlos en el largo plazo puesto que si se comparan con los años anteriores se ha producido un importante descenso, que es muy acusado con respecto a 2020. Ese primer año perdieron la vida 3.747 riojanos, una cifra récord, siempre según las estadísticas del INE, y un 14% más que los 3.228 fallecimientos de todo 2024. En cuanto a los nacimientos, en el 10% de los casos (173) la madre tenía 40 años o más, y en tan solo uno de los casos la progenitora había superado el medio siglo. 24 madres tenían entre 15 y 19 años y la mayoría se encontraban en la franja de edad de entre 30 y 34 años.

