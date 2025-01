Quejas sobre la quema de rastrojos «de manera reiterada» cerca de El Cubo

La Rioja Logroño Martes, 28 de enero 2025, 08:24 Comenta Compartir

Alargar hasta Haro un autobús de Ezcaray

Arrancamos hoy desde La Rioja Alta con la llamada de un lector que quiere emitir su opinión sobre los horarios de la línea de autobús rural Haro-Ezcaray. Según comenta, «los que tenemos ahora están bastante bien», aunque plantea una sugerencia: «Que el autobús del domingo de las 19.10 horas que se queda en Santo Domingo finalice en Haro para combinar con otros lugares, porque cuando venimos de fin de semana siempre nos quedamos colgados».

Sobre el pago de los abonos de transporte

Seguimos con José desde Logroño para recoger otra llamada relacionada con el transporte. El hombre se pronuncia sobre el anuncio del Gobierno riojano de que va a asumir en enero la parte que subvencionaba al Ejecutivo central en el abono al transporte metropolitano. «Esto –expone– lo anunciaron un 24 de enero, cuando los abonos suelen ser mensuales y el esfuerzo económico de las personas que utilizamos habitualmente ese transporte ya lo hemos realizado». De ahí que se pregunte «qué esfuerzo económico van a hacer, para una semana o cómo va a funcionar esto... Creo que es vender humo».

Cambio laboral sin notificación previa

Viajamos de la mano de otro lector hasta Calahorra para recoger un mensaje sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo del personal laboral del Hospital de Calahorra. El comunicante se pregunta «cómo es posible que a 1 de febrero tengan unas labores modificadas que tienen que cumplir y ni siquiera se haya reunido con ellos el señor Yangüela, de Función Pública, y haya una descoordinación total con recursos humanos del Seris». «Se trata –insiste– de una modificación sustancial de las condiciones que está sin comunicar a la plantilla y ya les imponen una nueva cartelera en febrero».

Humo de rastrojos que molesta en el Cubo

Retornamos a la capital riojana para trasladar la queja de una vecina molesta por «la quema de rastrojos los sábados de manera reiterada». Cuenta que ella observa las llamas desde su casa, en una finca cercana al barrio del Cubo en donde «he visto quemar rastrojos en dos puntos diferentes de la misma finca». La mujer expone que cuando se levantan por la mañana y abren las ventanas para ventilar se les llena la casa de humo. «Agradecería que desde Medio Ambiente se pusieran a trabajar en este tema», concluye.

Protección para los arrendadores

Otra riojana quiere respaldar a otra lectora que expuso en esta sección que los arrendadores de pisos no están protegidos legalmente frente a inquilinos que no pagan. La mujer expone que «hay gente a la que arriendas un piso tras pagar 20 años de hipoteca y cuando piensas que puedes sacar un pequeño beneficio para la jubilación pues resulta que no pagan y pueden estar año y medio sin pagar y les protege la ley». En estas condiciones considera que los propietarios «es muy difícil que quieran alquilar un piso» y pide al Gobierno que actúe y de más garantías a los dueños frente a los que no pagan.

Contenedores retirados en Cigüeña

Finalizamos con Jorge desde Logroño, que indica que en la calle Cigüeña, desde la calle San Millán hasta Padre Marín, han quitado los contenedores orgánicos y los de cartón. El hombre espera «que los vuelvan a poner otra vez» y supone que «ahora, mientras tanto, tendremos que echar los residuos en los contenedores verdes para no reciclar». Además opina que las bicicletas y patinetes deberían pagar un seguro de accidentes.

... y La Guindilla Verdín en las escaleras de una puerta del Sagasta

«Es lamentable que una plaza tan céntrica esté en estas condiciones», dice un lector en alusión a la Glorieta del Doctor Zubía de Logroño. Envía esta imagen de las escaleras de la puerta lateral del Sagasta «totalmente cubiertas de verdín, lo que le da un aspecto de total abandono», indica para añadir: «Parece mentira que este maravilloso edificio está así cuando lo acaban de reformar».

