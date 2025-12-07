Un mapa para conocer las «edades» del cerebro

Virginia Ducrós Sáenz Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:25 Comenta Compartir

Según una investigación científica publicada en la revista Nature Communications y llevada a cabo por neurocientíficos de la Universidad de Cambridge, el cerebro humano no mantiene la misma organización a lo largo de la vida, sino que atraviesa cinco grandes etapas estructurales. El punto de inflexión topológico más fuerte se sitúa a los 32 años, aunque esto no significa que hasta esa edad el cerebro pueda catalogarse como adolescente o inmaduro. «No podemos hablar realmente de cambios a nivel cognitivo o de madurez estrictamente en el sentido de cognición, pero sí de cómo de eficientes son las redes y cómo se producen esas conexiones en las diferentes etapas», apunta Sandra Doval, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR.

En esta línea señala que lo que se va observando es «una eficiencia que va creciendo en las redes cerebrales». Cuando se llega a los 32 años es cuando «el cerebro tendría como su máxima eficiencia y se integraría de una forma mucho más operativa».

Doval califica de «hallazgo muy significativo» que el estudio haya identificado cuatro puntos de inflexión a lo largo de la vida –alrededor de los 9, 32, 66 y 83 años–, porque «nos va a dar una pista sobre cuándo el cerebro puede ser más vulnerable a una problemática concreta». Y explica que a los 9 años hay una ventana de riesgo de cara al desarrollo de trastornos mentales; a los 32 se produce un pico de máxima eficiencia cerebral; y a los 66 existe un mayor riesgo de hipertensión, con consecuencias o afecciones al cerebro.

«Personas que delegan más las tareas en la IA generativa tienen un cerebro con menos eficiencia general» Sandra Doval Investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR

«Esto no significa que nosotros, de manera individual, tengamos que hacer algo diferente cuando cumplamos esas edades, porque al final son promedios y no han llevado a cabo un seguimiento a una misma persona a lo largo del tiempo», añade. No obstante, incide en que identificar de forma temporal dónde se producen esas ventanas de vulnerabilidad abre la puerta «a que podamos hacer intervenciones más eficientes en puntos críticos» y, en el caso de los niños, «poder detectar en estadios previos el desarrollo de una patología».

Igualmente, Doval señala que hay condicionantes en la vida, como la educación o el estrés, que pueden modificar la progresión de estas etapas. Tener un cerebro sano, algo que se consigue igualmente con «ejercicio físico, una buena alimentación y una buena higiene del sueño», puede «retrasar de alguna manera este declive». La adquisición de información de forma muy pasiva –a través de la pantalla y del dispositivo móvil– está provocando «cerebros vagos. Personas que delegan más las tareas en la IA generativa tienen un cerebro con menos eficiencia general».

De los 9 a los 83: así cambia tu cerebro con los años Los neurocientíficos de la Universidad de Cambridge han reflejado las características y peculiaridades de las cinco etapas cerebrales. La primera (cerebro infantil) se extiende desde el nacimiento hasta los nueve años, donde se observa una eficiencia global, que se asocia en artículos previos con inteligencia. «Los nueve años, cuando termina esa consolidación de redes de la infancia, justo coincide con el desarrollo de capacidades cognitivas que son más complejas, como pueden ser el pensamiento abstracto o el control ejecutivo». Entre los 9 y los 32 (cerebro adolescente) se constata un crecimiento continuo de la materia gris; donde las conexiones neuronales se vuelven progresivamente más refinadas y eficientes. «Esa alta eficiencia y esa integración de redes sí que puede verse respaldada, por ejemplo, por la maduración de la función ejecutiva y por esa regulación emocional y mejora en la toma de decisiones». Esa estabilidad topológica hallada entre los 32 y 66 años (cerebro adulto) «podría corresponder con la experiencia acumulada», pero con una menor plasticidad. «Nuestro cerebro se vuelve un poco menos plástico a lo largo del tiempo». Entre los 66 y 83 años (envejecimiento cerebral precoz) ese aumento que se observa en la modularidad «se podría relacionar ya con esa cierta rigidez cognitiva, pero también con expertise –nivel de conocimiento y habilidad– en dominios que son muy concretos». Eso obedece a que las redes al final se vuelven más locales. «El cerebro prioriza aquello que necesitamos más y vuelve más eficientes esas redes»; un rasgo que se hace más evidente a partir de los 83 años (envejecimiento cerebral tardío). Doval es consciente de las limitaciones de la investigación, ya que no está segmentada por sexos, por la insuficiente representación de hombres y mujeres en algunas etapas –en mayores de 83 años no se llegó ni al centenar de personas– que hubiera supuesto una pérdida de potencia estadística.

