Erika Kirk y su marido, Charlie, durante un acto de Turning Point USA en Dakota. AFP

¿Quiénes son las mujeres que defenderán el legado del asesinado Charlie Kirk?

Su viuda, la predicadora Erika Kirk, y una gurú digital de la medicina cristiana, Alex Clark, se conjuran para que la organización llegue a todos los círculos educativos de EE UU y empodere la presencia femenina

Miguel Pérez

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:11

«Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país ... y en este mundo. No tienen idea del fuego que han encendido en esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra». Erika Kirk se pronunció de esta manera el 12 de septiembre sobre el asesinato de su esposo, Charlie Kirk, a manos de un francotirador durante una charla en la Universidad de Utah. Su discuso encaja a la perfección con esta expromotora de una línea de ropa cristiana que comenzó su relación con el fallecido líder ultraconservador en 2018 y se convirtió instantáneamente en su más ferviente seguidora.

