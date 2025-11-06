El desafío de emprender en el sector agroalimentario

La Rioja Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:36 | Actualizado 10:04h. Compartir

Según un informe de la Comisión Europea de 2022 solo el 12% de los agricultores en la Unión Europea es menor de 40 años. La industria agroalimentaria tiene en La Rioja un peso crucial en la economía regional, ya que supone el 18% del PIB y sigue presentando un interesante potencial de crecimiento. Se estima que el 10% de la población de esta región está empleada directamente en este sector, que no obstante se halla en plena transformación, mientras se enfrenta al gran desafío del relevo generacional. La creciente digitalización y tecnificación del sector, el aumento de las cargas burocráticas, las cada vez mayores exigencias medioambientales o la necesidad de realizar importantes inversiones en maquinaria o instalaciones son solo cuatro de los retos a los que deben enfrentarse los jóvenes que ven en la actividad agraria una salida profesional.

Sobre estos desafíos y sobre la necesidad de que los jóvenes se incorporen al sector agroalimentario se habló en la mesa de debate 'ReGeneración del sector agroalimentario: emprender en el medio rural' organizada este martes por Diario LA RIOJA en colaboración con BBVA. En este encuentro tomaron parte el director de Central de Banca de Clientes (CBC) de BBVA de La Rioja, Ignacio Pérez; David Preciado, de Avícola Preciado; la bodeguera Berta Valgañón; y el secretario de Organización de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UPA), Néstor Alcolea. El periodista César Álvarez ejerció de moderador.

«La labor burocrática, hasta que te instalas completamente, es horrorosa. Empiezas con toda la ilusión, pero igual la pierdes entre papeles», admitió Valgañón. En la misma línea se expresó Preciado, que ha hallado más problemas en la actualidad, «cuando quiero ampliar y duplicar un poco la producción. Todo el papeleo te retrasa muchísimo. Las cuestiones administrativas son un freno importantísimo». De ahí el papel de sindicatos y organizaciones agrarias, como UPA, que persigue ser «el eslabón que intenta unir al profesional con la Administración, que al final son como dos mecanismos completamente diferentes y nosotros debemos ayudar a su engranaje. Hay que hacerlo todo perfecto para que salga regular y no es una manera de hablar. Nos encontramos muchas veces con situaciones verdaderamente absurdas que frenan ya no solo la incorporación, sino la ampliación de negocio», sostuvo Alcolea.

Y al igual que las trabas, el tema financiero puede convertirse en un hándicap relevante, haciendo que emprender desde cero sea prácticamente imposible. Entidades como BBVA se posicionan a favor del sector agroalimentario, al que consideran «no solo uno de los pilares fundamentales de la economía actual, sino que además tiene enormes posibilidades de futuro», pronosticó Ignacio Pérez. «Tratamos de ayudar a los agricultores y a los ganaderos en la creación de empresas con asesoramiento para mitigar todas esas incertidumbres en los momentos iniciales; intentamos facilitarles el acceso a la financiación». En este sentido, incidió en que el objetivo de BBVA es enfocarse en que la financiación «no sea una carga, sino un impulso que permita dar los primeros pasos con solvencia y con proyección».

Igualmente, el relevo generacional se posiciona como otro de los retos de un sector agroalimentario excesivamente envejecido. «Si se cae ahora, luego no hay quien lo levante», subrayó Berta Valgañón, que se mostró relativamente optimista. «Me levanto todos los días con ganas de hacer muchas cosas... Aunque a nosotros todo son controles y lo de fuera entra sin esos mínimos que nos exigen, pero seguiremos adelante».



Todos los ponentes coincidieron a la hora de señalar la importancia de la modernización, la digitalización y la sostenibilidad, en aras de «mejorar de igual modo la calidad de vida», apunta David Preciado. «Me acuerdo que antes tenías que ir con la carretilla echando el pienso a las gallinas y hoy desde el móvil puedes controlar las 24 horas del día y los 365 días del año la temperatura, la humedad… Te da una gran tranquilidad».

«Este es un sector en clara transformación y nuestro compromiso es llevar la innovación a las personas, a los negocios y a los territorios para que pueda seguir desarrollándose y hacerlo de una forma integral», subrayó Ignacio Pérez de BBVA.

Alcolea, por su parte, refiriéndose estrictamente a La Rioja, reconoció que es crucial «ser sostenible económicamente, porque si lo eres, puedes empezar a pensar en serlo también medioambientalmente». Pero para ello es necesario terminar con la contradicción actual: promover todo lo relativo a la sostenibilidad, pero desde el punto de vista legislativo «poner unas trabas burocráticas incomprensibles. No se valora ese sobreesfuerzo».

Ignacio Pérez Director de CBC de BBVA Cercanía y vanguardia para ayudar a un sector estratégico

El BBVA cuenta con más de 480 oficinas especializadas en el mundo rural, «en zonas donde el 'mundo agro' tiene una importancia elevada, y quince de esas oficinas se encuentran en La Rioja», apunta Ignacio Pérez, director de CBC de BBVA de La Rioja. «Tratamos de ayudar desde la cercanía, pero en BBVA pensamos que la cercanía no está reñida con estar a la vanguardia».

En este sentido, trabajar en el mundo rural permite a la entidad financiera «luchar contra la despoblación, generar riqueza e impulsar los territorios para evitar la despoblación» y «eso podemos hacerlo como consecuencia de tener un arraigo local muy grande». Su presencia global le posibilita a BBVA, también, ofrecer soluciones «que son muy innovadoras para el sector».

Ignacio Pérez incide en que el agroalimentario es un sector «totalmente estratégico, que está en transformación y que –en nuestra opinión– genera y va a seguir generando muchas oportunidades de futuro, sobre todo para aquellos emprendedores que sean capaces de innovar y de ver a largo plazo».

Los retos, cree, son «innumerables», pero lo importante en su opinión es «trabajar todos en la misma línea; que las entidades financieras apoyemos en ese sentido. Nuestro compromiso es estar cerca de productores, de emprendedores y de autónomos ofreciendo soluciones realistas y tratando de llevar sus negocios y explotaciones un paso más allá». Por ello, además de analizar cada proyecto de una forma especializada para tratar de apoyar ese emprendimiento «siendo al mismo tiempo conscientes de la necesidad de buscar su viabilidad a largo plazo», intentan dar visibilidad al sector, por ejemplo, con la entrega del Premio a los Mejores Productores Sostenibles, que se encuentran ya en su sexta edición.

Berta Valgañón Agricultora y bodeguera La reivindicación del valor de trabajar en ecológico

Agricultora y bodeguera, Berta Valgañón se quedó en 2016 con la explotación de su padre y quiso poner su granito de área en el campo. «Rehabilité una vieja bodega familiar y estoy elaborando vinos». Ella comenzó «un poco por nostalgia, pero estoy supercontenta de haber tomado esta decisión en mi vida». Aunque confesó que «si hoy tuviera que volver a empezar, me lo pensaría dos veces», porque lo que más le ha costado ha sido todo lo relacionado con la parte administrativa. No obstante, ve en la decisión que tomó una alternativa para «la gente joven bien preparada y con ganas de trabajar» y que quieran tomar el relevo en el negocio familiar.

Para ella, hoy en día, «un agricultor sin financiación no va a ningún lado». Ella se acogió, por ejemplo, a los planes de mejora llevados a cabo por el Gobierno de La Rioja y que incluían ayudas para la modernización de las explotaciones.

Ante los nuevos desafíos que afronta el sector está el ser sostenible medioambientalmente. Ella, por vocación, trabaja en ecológico. Pero es consciente de sus complicaciones. También desde el punto de vista económico. «No me dan ni un céntimo más porque esté certificada en ecológico». A pesar de haber asumido ese reto, que implica un mayor riesgo, no se valora. «No es el sector productor el que tiene aquí el problema; es el consumidor quien debe reclamarlo».

La falta de mano de obra y los aranceles también le preocupan a esta riojana, al igual que no se sometan a los mismos controles los productos nacionales y los que vienen de fuera. «A mí lo de ecológico me gusta, pero que nos lo valoren y que se equipare todo. Que la figura del agricultor esté mejor vista», reclama.

David Preciado Propietario Avícola Preciado La automatización para continuar siendo rentable

La automatización ha jugado un papel crucial en el negocio de David Preciado, propietario de Avícola Preciado, que se dedica a la producción y comercialización de huevos. Desde bien joven comenzó a trabajar en el negocio y poco a poco cogió las riendas de la empresa familiar a la que le ha dado un giro más, apostando por ir creciendo y ampliando mercado.

La adaptación a los nuevos requerimientos marcados por la Unión Europea le ha obligado a nuevas inversiones y la necesidad de terrenos más grandes. «El nuevo proyecto de ampliación que tenemos ya es gallina libre de jaula, porque nos lo están exigiendo las cadenas de supermercados, con las que trabajamos». Pero eso conlleva un coste más elevado que terminará pagando el consumidor final.

Él ha realizado una apuesta fuerte por la digitalización, lo que le permite «no tener que estar constantemente encima de los animales o una gestión comercial íntegramente automatizada», pero esa transformación, «si no viene gente por detrás, tú con 50 años no te vas a hipotecar hasta arriba para rentabilizar la tecnología. Vas aguantando hasta que te llegue la jubilación». Aunque anticipó que con la irrupción de la inteligencia artificial, «todo va mucho más rápido y si no te pones al día, menos rentable eres. Dejas de ser competitivo».

La producción en España, comentó, la dominan cuatro grandes grupos, «que son los que controlan los precios. Antes éramos 50.000 empresas distintas». La falta de relevo generacional favorece esta situación de casi monopolio. «Si te metes autónomo ya sabes cuál es tu jornada laboral. Si metes 14 horas diarias, esto te tiene que motivar».

Néstor Alcolea Secretario de organización UPA Menos «criminalizar» al sector y más ofrecer facilidades

Desde UPA (Unión de Pequeños Agricultores), su secretario de Organización, Néstor Alcolea, mostró su apoyo a la concesión de ayudas sociales, si bien opinó que estas «no deben desincentivar o hacer competencia a la necesidad de mano de obra. Y eso desgraciadamente ocurre y hay que decirlo», lamentó. Porque esta circunstancia está ocasionando en el agricultor «una inseguridad tremenda cuando va a contratar a alguien y tiene muchos problemas para encontrarlo».

De igual modo, la excesiva burocracia administrativa, incluida la relativa a cuestiones medioambientales, «desalienta muchísimo a los profesionales que se quieren incorporar.Se tiene que dejar de criminalizar al sector y empezar a darle facilidades». Señaló que «es muy difícil, por no decir imposible, empezar desde cero sin nada. Requiere una inversión inicial muy fuerte. Es algo que debe ser vocacional, pero al mismo tiempo rentable». Para él «este es uno de los problemas que están atravesando buena parte de las explotaciones de La Rioja, particularmente en sectores como el vitícola».

Resaltó que antes con una explotación pequeña «lograbas una cierta rentabilidad, por lo que la inversión inicial podía ser asumible, pero hoy en día el tamaño tiene que se mucho mayor y, por consiguiente, la inversión es enorme». De ahí la importancia de las líneas de financiación y de la relevancia del papel de organizaciones como UPA, que deben incidir en su faceta divulgadora, informando a la gente joven de las diferentes líneas de financiación existentes.

Él ve en negocios como el de David Preciado y el de Berta Valgañón «el camino que deben seguir las explotaciones». No obstante, «todo ese sobreesfuerzo se tiene que compensar».