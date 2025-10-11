Así hemos narrado la victoria de España ante Georgia

Secciones
Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 7 S11/10 · Árbitro: Manfredas Lukjancukas
España
20:45h.
2
-
0
Georgia
Yeremi Pino (23')
Oyarzabal (63')
Finalizado
ESP
GEO
Gol! Min 23'
Gol de Yeremi Pino
Gol! Min 63'
Gol de Oyarzabal
Tarjeta amarilla Min 10'
Pedro Porro ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Sábado, 11 de octubre 2025, 20:18
Final del partido, España 2, Georgia 0.
90'+4'
Final segunda parte, España 2, Georgia 0.
90'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
90'+1'
Fuera de juego, España. Pablo Barrios intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
90'
Se reanuda el partido.
89'
El juego está detenido debido a una lesión Lasha Dvali (Georgia).
89'
Remate parado. Ferran Torres (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
86'
Cambio en Georgia, entra al campo Vladimer Mamuchashvili sustituyendo a Anzor Mekvabishvili.
85'
Falta de Pablo Barrios (España).
85'
Giorgi Kvernadze (Georgia) ha recibido una falta en campo contrario.
85'
Falta de Mikel Merino (España).
85'
Zuriko Davitashvili (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
83'
Robin Le Normand (España) ha recibido una falta en campo contrario.
83'
Falta de Zuriko Davitashvili (Georgia).
81'
Cambio en España, entra al campo Aleix García sustituyendo a Martín Zubimendi.
80'
Cambio en Georgia, entra al campo Irakli Azarovi sustituyendo a Otar Kakabadze.
80'
Falta de Borja Iglesias (España).
80'
Lasha Dvali (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
79'
Remate rechazado de Pablo Barrios (España) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Marc Cucurella.
78'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Giorgi Gocholeishvili (Georgia) remate con la derecha desde más de 30 metros.
77'
Corner,España. Corner cometido por Nika Gagnidze.
75'
Falta de Mikel Merino (España).
75'
Giorgi Kochorashvili (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
75'
Cambio en España, entra al campo Marcos Llorente sustituyendo a Pedro Porro.
74'
Cambio en España, entra al campo Pablo Barrios sustituyendo a Pedri.
74'
Corner,España. Corner cometido por Otar Kakabadze.
72'
Marc Cucurella (España) ha recibido una falta en la banda izquierda.
72'
Falta de Otar Kakabadze (Georgia).
72'
Fuera de juego, España. Martín Zubimendi intentó un pase en profundidad pero Marc Cucurella estaba en posición de fuera de juego.
70'
Remate fallado por Pedro Porro (España) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pedri.
69'
Cambio en Georgia, entra al campo Giorgi Kvernadze sustituyendo a Georges Mikautadze.
69'
Cambio en Georgia, entra al campo Nika Gagnidze sustituyendo a Otar Kiteishvili.
69'
Cambio en Georgia, entra al campo Zuriko Davitashvili sustituyendo a Khvicha Kvaratskhelia.
68'
Mikel Merino (España) ha recibido una falta en campo contrario.
68'
Falta de Otar Kiteishvili (Georgia).
67'
Remate fallado por Martín Zubimendi (España) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
65'
Cambio en España, entra al campo Borja Iglesias sustituyendo a Mikel Oyarzabal.
64'
Cambio en España, entra al campo Álex Baena sustituyendo a Yéremy Pino.
64'
¡Gooooool! España 2, Georgia 0. Mikel Oyarzabal (España) marca de libre directo, remate con la izquierda.
62'
Mano de Saba Goglichidze (Georgia).
62'
Remate rechazado de Pedro Porro (España) remate con la derecha desde fuera del área.
61'
Pedri (España) ha recibido una falta en campo contrario.
61'
Falta de Otar Kiteishvili (Georgia).
59'
Falta de Mikel Merino (España).
59'
Georges Mikautadze (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
57'
Falta de Pau Cubarsí (España).
57'
Georges Mikautadze (Georgia) ha recibido una falta en la banda derecha.
57'
Remate rechazado de Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pedri.
55'
Se reanuda el partido.
55'
El juego está detenido debido a una lesión Martín Zubimendi (España).
54'
Remate fallado por Mikel Merino (España) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pedro Porro con un centro al área tras un saque de esquina.
53'
Corner,España. Corner cometido por Giorgi Kochorashvili.
53'
Remate rechazado de Mikel Oyarzabal (España) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
53'
Pedro Porro (España) remata poste, remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
51'
Remate fallado por Ferran Torres (España) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.
51'
Corner,España. Corner cometido por Anzor Mekvabishvili.
50'
Mano de Giorgi Kochorashvili (Georgia).
49'
Falta de Mikel Oyarzabal (España).
49'
Giorgi Kochorashvili (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
49'
Remate fallado por Ferran Torres (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
48'
Giorgi Kochorashvili (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
48'
Falta de Pedro Porro (España).
48'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pedro Porro.
Empieza segunda parte España 1, Georgia 0.
45'+4'
Final primera parte, España 1, Georgia 0.
45'+3'
Remate fallado por Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
45'+1'
Remate parado. Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
45'+1'
Corner,España. Corner cometido por Giorgi Gocholeishvili.
44'
Remate fallado por Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
42'
Fuera de juego, Georgia. Giorgi Gocholeishvili intentó un pase en profundidad pero Khvicha Kvaratskhelia estaba en posición de fuera de juego.
41'
Falta de Mikel Merino (España).
41'
Giorgi Kochorashvili (Georgia) ha recibido una falta en campo contrario.
38'
Falta de Pedri (España).
38'
Giorgi Kochorashvili (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Remate fallado por Mikel Merino (España) remate de cabeza desde el centro del área.
33'
Corner,España. Corner cometido por Giorgi Mamardashvili.
33'
Remate fallado por Robin Le Normand (España) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pedro Porro con un centro al área tras un saque de esquina.
30'
Se reanuda el partido.
30'
El juego está detenido (España).
29'
¡Penalti fallado!Ferran Torres (España) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado junto al lado derecho de la portería.
28'
Penalti a favor del España. Ferran Torres sufrió falta en el área.
28'
Penalti cometido por Giorgi Mamardashvili (Georgia) tras una falta dentro del área.
24'
¡Gooooool! España 1, Georgia 0. Yéremy Pino (España) remate con la derecha desde muy cerca tras un saque de esquina.
24'
Corner,España. Corner cometido por Giorgi Gocholeishvili.
23'
Pedro Porro (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Falta de Giorgi Gocholeishvili (Georgia).
22'
Falta de Mikel Merino (España).
22'
Giorgi Kochorashvili (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Se reanuda el partido.
21'
Se reanuda el partido.
20'
El juego está detenido debido a una lesión Otar Kiteishvili (Georgia).
20'
El juego está detenido debido a una lesión Yéremy Pino (España).
20'
Yéremy Pino (España) ha recibido una falta en campo contrario.
20'
Falta de Otar Kiteishvili (Georgia).
18'
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo tras un saque de esquina.
18'
Corner,España. Corner cometido por Lasha Dvali.
18'
Remate rechazado de Ferran Torres (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
17'
Remate rechazado de Pedro Porro (España) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
14'
Remate fallado por Martín Zubimendi (España) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina.
14'
Corner,España. Corner cometido por Saba Goglichidze.
11'
Pedro Porro (España) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
11'
Falta de Pedro Porro (España).
11'
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) ha recibido una falta en campo contrario.
7'
Revisión del VAR: España Penalti.
6'
Ferran Torres (España) ha recibido una falta en campo contrario.
6'
Falta de Giorgi Kochorashvili (Georgia).
3'
Corner,España. Corner cometido por Giorgi Mamardashvili.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Luis de la Fuente
4-3-3
Unai Simón
portero
Marcos Llorente
Sustituto
Robin Le Normand
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Marc Cucurella
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Aleix García
Sustituto
Pablo Barrios
Sustituto
Ferran Torres
Delantero
Borja Iglesias
Sustituto
Álex Baena
Sustituto
Willy Sagnol
5-3-2
Giorgi Mamardashvili
portero
Irakli Azarovi
Sustituto
Saba Goglichidze
defensa
Guram Kashia
defensa
Lasha Dvali
defensa
Giorgi Gocholeishvili
defensa
Nika Gagnidze
Sustituto
Giorgi Kochorashvili
centrocampista
Vladimer Mamuchashvili
Sustituto
Giorgi Kvernadze
Sustituto
Zuriko Davitashvili
Sustituto
82,8%
ESP
17,2%
GEO
|2
|Goles
|0
|7
|Remates a puerta
|1
|12
|Remates fuera
|0
|1
|Remates al palo
|0
|18
|Asistencias
|0
|12
|Faltas cometidas
|8
|
