Así hemos narrado la goleada de España ante Bulgaria

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 8 M14/10 · Árbitro: Willy Delajod
España
20:45h.
4
-
0
Bulgaria
Mikel Merino (34')
Mikel Merino (56')
Atanas Chernev (78')
Oyarzabal (91')
Finalizado
ESP
BGR
Gol! Min 34'
Gol de Mikel Merino
Gol! Min 56'
Gol de Mikel Merino
Gol! Min 78'
Gol de Atanas Chernev
Gol! Min 91'
Gol de Oyarzabal
Colpisa
Martes, 14 de octubre 2025, 20:14
Final del partido, España 4, Bulgaria 0.
90'+4'
Final segunda parte, España 4, Bulgaria 0.
90'+2'
¡Gooooool! España 4, Bulgaria 0. Mikel Oyarzabal (España) convirtió el penalti remate con la izquierda.
90'+1'
Penalti cometido por Martin Georgiev (Bulgaria) tras una falta dentro del área.
90'+1'
Penalti a favor del España. Mikel Merino sufrió falta en el área.
90'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
90'
Falta de Aleix García (España).
90'
Filip Krastev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
89'
Cambio en Bulgaria, entra al campo Andrian Kraev sustituyendo a Ilia Gruev.
88'
Aymeric Laporte (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
88'
Falta de Vladimir Nikolov (Bulgaria).
88'
Remate parado. Yéremy Pino (España) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
85'
Falta de Mikel Oyarzabal (España).
85'
Zdravko Dimitrov (Bulgaria) ha recibido una falta en la banda izquierda.
84'
Cambio en Bulgaria, entra al campo Kristiyan Stoyanov sustituyendo a Stanislav Shopov debido a una lesión.
84'
Se reanuda el partido.
83'
El juego está detenido debido a una lesión Stanislav Shopov (Bulgaria).
83'
El juego está detenido (España).
80'
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Yéremy Pino.
79'
Gol en propia puerta de Atanas Chernev, Bulgaria. España 3, Bulgaria 0.
78'
Remate fallado por Yéremy Pino (España) remate con la derecha desde fuera del área.
76'
Remate rechazado de Yéremy Pino (España) remate con la derecha desde el centro del área.
76'
Corner,España. Corner cometido por Zdravko Dimitrov.
75'
Corner,España. Corner cometido por Martin Georgiev.
72'
Se reanuda el partido.
72'
Cambio en España, entra al campo Dani Vivian sustituyendo a Robin Le Normand debido a una lesión.
70'
El juego está detenido debido a una lesión Robin Le Normand (España).
68'
Remate fallado por Pablo Barrios (España) remate con la derecha desde fuera del área.
68'
Cambio en España, entra al campo Pablo Barrios sustituyendo a Pedri.
67'
Cambio en Bulgaria, entra al campo Vladimir Nikolov sustituyendo a Kiril Despodov.
67'
Cambio en Bulgaria, entra al campo Marin Petkov sustituyendo a Martin Minchev.
67'
Cambio en Bulgaria, entra al campo Zdravko Dimitrov sustituyendo a Radoslav Kirilov.
66'
Falta de Pedro Porro (España).
66'
Filip Krastev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
65'
Corner,España. Corner cometido por Petko Hristov.
63'
Remate fallado por Radoslav Kirilov (Bulgaria) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Filip Krastev.
63'
Cambio en España, entra al campo Yéremy Pino sustituyendo a Álex Baena.
63'
Cambio en España, entra al campo Aleix García sustituyendo a Martín Zubimendi.
60'
Alejandro Grimaldo (España) ha recibido una falta en la banda izquierda.
60'
Falta de Martin Georgiev (Bulgaria).
59'
Remate fallado por Kiril Despodov (Bulgaria) remate con la derecha desde el centro del área.
58'
Falta de Álex Baena (España).
58'
Petko Hristov (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
57'
¡Gooooool! España 2, Bulgaria 0. Mikel Merino (España) remate de cabeza desde el centro del área.
56'
Remate parado. Álex Baena (España) remate con la derecha escorado desde la izquierda.
55'
Remate fallado por Borja Iglesias (España) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Álex Baena tras un saque de esquina.
54'
Corner,España. Corner cometido por Svetoslav Vutsov.
54'
Remate parado por bajo a la izquierda. Borja Iglesias (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Martín Zubimendi.
52'
Remate parado. Borja Iglesias (España) remate de cabeza desde el centro del área.
49'
Remate fallado por Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde fuera del área.
47'
Falta de Mikel Merino (España).
47'
Martin Minchev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
46'
Corner,España. Corner cometido por Petko Hristov.
46'
Remate rechazado de Álex Baena (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pedro Porro con un centro al área.
Empieza segunda parte España 1, Bulgaria 0.
45'
Cambio en España, entra al campo Borja Iglesias sustituyendo a Samu Aghehowa.
45'
Final primera parte, España 1, Bulgaria 0.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
44'
Falta de Pedro Porro (España).
44'
Dimitar Velkovski (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
42'
Corner,España. Corner cometido por Dimitar Velkovski.
41'
Remate fallado por Kiril Despodov (Bulgaria) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Stanislav Shopov tras un contraataque.
38'
Falta de Álex Baena (España).
38'
Martin Minchev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
38'
Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
38'
Falta de Ilia Gruev (Bulgaria).
37'
Remate fallado por Samu Aghehowa (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Mikel Merino.
35'
¡Gooooool! España 1, Bulgaria 0. Mikel Merino (España) remate de cabeza desde el centro del área.
35'
Corner,España. Corner cometido por Martin Georgiev.
34'
Corner,España. Corner cometido por Svetoslav Vutsov.
34'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Mikel Oyarzabal (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
34'
Remate rechazado de Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde fuera del área.
31'
Remate rechazado de Samu Aghehowa (España) remate de cabeza desde el centro del área.
30'
Remate fallado por Pedri (España) remate con la derecha desde el centro del área.
27'
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
26'
Fuera de juego, España. Martín Zubimendi intentó un pase en profundidad pero Mikel Oyarzabal estaba en posición de fuera de juego.
23'
Remate fallado por Mikel Merino (España) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
24'
Corner,España. Corner cometido por Svetoslav Vutsov.
23'
Remate rechazado de Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
24'
Remate parado a la escuadra izquierda. Samu Aghehowa (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
19'
Pedri (España) remata poste, remate con la derecha desde el centro del área.
18'
Remate fallado por Alejandro Grimaldo (España) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Samu Aghehowa.
18'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Samu Aghehowa (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pedri.
17'
Remate rechazado de Mikel Merino (España) remate con la derecha desde el centro del área.
17'
Remate rechazado de Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde fuera del área.
17'
Remate rechazado de Álex Baena (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pedri.
14'
Fuera de juego, España. Pedri intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
14'
Remate rechazado de Álex Baena (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alejandro Grimaldo.
11'
Remate rechazado de Samu Aghehowa (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mikel Merino.
10'
Pedri (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
10'
Falta de Ilia Gruev (Bulgaria).
9'
Remate parado. Álex Baena (España) remate con la derecha desde fuera del área.
8'
Remate fallado por Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde fuera del área tras un saque de esquina.
8'
Corner,España. Corner cometido por Martin Georgiev.
7'
Corner,España. Corner cometido por Petko Hristov.
5'
Falta de Dimitar Velkovski (Bulgaria).
5'
Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la banda derecha.
2'
Fuera de juego, España. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Alejandro Grimaldo estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Luis de la Fuente
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Pedro Porro
defensa
Dani Vivian
Sustituto
Aymeric Laporte
defensa
Alejandro Grimaldo
defensa
Aleix García
Sustituto
Pablo Barrios
Sustituto
Mikel Oyarzabal
centrocampista
Mikel Merino
centrocampista
Yéremy Pino
Sustituto
Borja Iglesias
Sustituto
4-5-1
Svetoslav Vutsov
portero
Martin Georgiev
defensa
Petko Hristov
defensa
Atanas Chernev
defensa
Dimitar Velkovski
defensa
Marin Petkov
Sustituto
Kristiyan Stoyanov
Sustituto
Andrian Kraev
Sustituto
Filip Krastev
centrocampista
Zdravko Dimitrov
Sustituto
Vladimir Nikolov
Sustituto
77,7%
ESP
22,3%
BGR
|4
|Goles
|0
|11
|Remates a puerta
|0
|12
|Remates fuera
|3
|1
|Remates al palo
|0
|21
|Asistencias
|3
|7
|Faltas cometidas
|6
