Directo | Mikel Merino mete el tercero de cabeza ante Bulgaria

Secciones
Servicios
Destacamos
Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 5 J04/09 · Árbitro: Srdjan Jovanovic
Bulgaria
20:45h.
0
-
3
España
Min. 53
Oyarzabal (4')
Cucurella (29')
Mikel Merino (37')
BGR
ESP
Gol! Min 4'
Gol de Oyarzabal
Gol! Min 29'
Gol de Cucurella
Gol! Min 37'
Gol de Mikel Merino
Tarjeta amarilla Min 38'
Le Normand ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Madrid
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:28
53'
Ilia Gruev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
53'
Falta de Martín Zubimendi (España).
53'
Remate parado. Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
52'
Falta de Lamine Yamal (España).
52'
Aleksandar Kolev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
52'
Remate rechazado de Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
51'
Falta de Dean Huijsen (España).
51'
Marin Petkov (Bulgaria) ha recibido una falta en la banda derecha.
49'
Fuera de juego, Bulgaria. Aleksandar Kolev intentó un pase en profundidad pero Radoslav Kirilov estaba en posición de fuera de juego.
48'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Nico Williams.
47'
Falta de Mikel Merino (España).
47'
Emil Tsenov (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza segunda parte Bulgaria 0, España 3.
45'
Cambio en España, entra al campo Pau Cubarsí sustituyendo a Robin Le Normand.
45'
Cambio en Bulgaria, entra al campo Marin Petkov sustituyendo a Vasil Panayotov.
45'+2'
Final primera parte, Bulgaria 0, España 3.
45'+1'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Marc Cucurella.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
42'
Fuera de juego, España. Mikel Merino intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
42'
Remate rechazado de Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
42'
Remate parado. Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde fuera del área.
39'
Robin Le Normand (España) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
39'
Falta de Robin Le Normand (España).
39'
Aleksandar Kolev (Bulgaria) ha recibido una falta en campo contrario.
38'
¡Gooooool! Bulgaria 0, España 3. Mikel Merino (España) remate de cabeza desde muy cerca tras un saque de esquina.
37'
Corner,España. Corner cometido por Svetoslav Vutsov.
37'
Corner,España. Corner cometido por Fabian Nürnberger.
35'
Falta de Nico Williams (España).
35'
Ilia Gruev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Remate fallado por Pedro Porro (España) remate con la derecha desde fuera del área tras un saque de esquina.
33'
Corner,España. Corner cometido por Ilia Gruev.
33'
Remate rechazado de Pedri (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marc Cucurella.
30'
Se reanuda el partido.
30'
¡Gooooool! Bulgaria 0, España 2. Marc Cucurella (España) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
29'
Se reanuda el partido.
30'
El juego está detenido (Bulgaria).
29'
Falta de Ilia Gruev (Bulgaria).
29'
El juego está detenido (España).
28'
Robin Le Normand (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Falta de Aleksandar Kolev (Bulgaria).
26'
Remate fallado por Dean Huijsen (España) remate con la derecha desde fuera del área.
24'
Mano de Aleksandar Kolev (Bulgaria).
23'
Corner,España. Corner cometido por Svetoslav Vutsov.
23'
Remate fallado por Dean Huijsen (España) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.
22'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Lamine Yamal (España) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Pedro Porro.
21'
Remate fallado por Ivaylo Chochev (Bulgaria) con un remate desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Kristian Dimitrov con un centro al área.
20'
Corner,Bulgaria. Corner cometido por Pedro Porro.
20'
Remate rechazado de Radoslav Kirilov (Bulgaria) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Emil Tsenov.
19'
Falta de Robin Le Normand (España).
19'
Aleksandar Kolev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Remate fallado por Pedri (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
13'
Robin Le Normand (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Falta de Aleksandar Kolev (Bulgaria).
12'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Martín Zubimendi con un pase de cabeza.
11'
Corner,España. Corner cometido por Kristian Dimitrov.
5'
¡Gooooool! Bulgaria 0, España 1. Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
4'
Aleksandar Kolev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Robin Le Normand (España).
2'
Remate rechazado de Marc Cucurella (España) remate con la izquierda desde fuera del área.
1'
Falta de Emil Tsenov (Bulgaria).
1'
Mikel Oyarzabal (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Ilian Iliev
4-3-3
Svetoslav Vutsov
portero
Anton Nedyalkov
defensa
Kristian Dimitrov
defensa
Marin Petkov
Sustituto
Fabian Nürnberger
defensa
Ilia Gruev
centrocampista
Ivaylo Chochev
centrocampista
Aleksandar Kolev
Delantero
Radoslav Kirilov
Delantero
Nikolay Minkov
Delantero
Vasil Panayotov
centrocampista
Luis de la Fuente
4-3-3
Unai Simón
portero
Pedro Porro
defensa
Pau Cubarsí
Sustituto
Dean Huijsen
defensa
Marc Cucurella
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Mikel Oyarzabal
Delantero
Nico Williams
Delantero
22,9%
BGR
77,1%
ESP
|0
|Goles
|3
|0
|Remates a puerta
|10
|1
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|9
|4
|Faltas cometidas
|8
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.