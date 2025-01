Las Gaunas, un escenario reconocible en la historia del Anguiano

El Anguiano escribirá este domingo un nuevo episodio en su historia sobre el tapete de Las Gaunas. Pese a lo que pueda parecer, no es un campo desconocido para los serranos al guardar varios recuerdos imborrables, como su primer partido contra el icónico CD ... Logroñés, en enero del 2005. Han pasado exactamente veinte años de aquel momento pero el destino, y el esfuerzo de los de Héctor Urquía, ha querido que los dos vuelvan a encontrarse en el camino. Esta vez, dentro de Segunda Federación.

En la entidad serrana rememoran ese primer encuentro en Las Gaunas como uno de los partidos más bonitos que han disputado. Que no el único, al jugar también sobre su césped una final de la Copa Federación contra el Haro. Poco importó el resultado (2-1) ante un rival del calibre del CD Logroñés ya que el pueblo se movilizó para ocupar una parte de las gradas del Municipal. Algo que intentarán replicar este domingo contra la SD Logroñés en el derbi de la jornada.

Al igual que ocurre con el estadio, los serranos también tienen una extensa y larga historia que les une con la SD Logroñés. Fue el Anguiano B, cuando el equipo tenía a su filial en Preferente, el primero en medirse a un conjunto capitalino que acababa de fundarse. Se vieron las caras en Las Gaunas antes de dar el salto a Tercera División, categoría en la que se enfrentarían en multitud de ocasiones. Eso sí, la gran mayoría de ellas con victoria para los blanquirrojos, tal y como ocurrió en la ida este mes de septiembre (0-1) en Isla. Los serranos solo han podido superarles en una ocasión, en el curso 2016/2017, con un 1-0 en el marcador.

Para este partido, Pouso deberá ajustar su centro del campo tras las bajas de Lamadrid y Castañeda

Dos ausencias blanquirrojas

El Anguiano quiere dar un giro a las dinámicas con un importante triunfo en un campo que no ha sonreído del todo a uno de sus inquilinos. Además de su dubitativa dinámica como local, la SDL de Pouso deberá recomponer su centro del campo para este derbi ya que no podrá contar ni con Lamadrid ni con Castañeda. El primero se queda fuera del derbi por la roja del partido contra el Arenas de Getxo, mientras que el segundo no jugará por acumulación de cartulinas.

Pese a estas significativas bajas, la SDL llega enchufada tras ganar al líder y reducir distancias en la parte alta. En la misma línea llega el Anguiano, que empató al Calahorra y encadena dos jornadas seguidas sumando. Será Las Gaunas el encargado de elegir este domingo a su favorito.