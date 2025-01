De la Fuente asume los grandes retos del Mundial 2026 y Eurocopa 2028

«Nunca pensé en irme, estoy donde quiero estar». Luis de la Fuente (Haro, 1961) era este lunes un tipo feliz. Después de mucho tiempo y de dos títulos en dos años veía cumplido su deseo de ampliar su contrato como entrenador de España, que ... expiraba en el 2026. Seguirá hasta el 2028, dos años más, y mejorará sustancialmente su retribución, pues cobrará 1.8 millones de euros anuales, el triple, proximadamente, de lo que venía percibiendo. Y no solo continúa De la Fuente, sino todo su equipo de confianza en el que se incluyen Pablo Amo (segundo), Juanjo González (auxiliar), Carlos Cruz (preparador físico), Miguel Ángel España (entrenador de porteros), Pablo Peña (análisis y scouting) y Javier López Vallejo (psicólogo). «Todos son muy importantes, y sin ellos es imposible. Les necesito para estar a la altura» sentenció. De la Fuente es ya, y a todos los efectos, un seleccionador con galones. Y Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, cierra una anormal situación con su primera decisión de calado.

El riojano llegó a Las Rozas en el año 2013. Cada paso que ha dado ha estado cimentado en un éxito. Siempre comedido en su declaraciones, alude continuamente al grupo. «Tenemos una materia prima excepcional y una mentalidad insaciable en el plano deportivo, un grupo de trabajo maravilloso y una federación que nos protege y apoya, lo que es muy importante. Tenemos muchas ganas de seguir ganando», señaló ayer nada más renovar.

«Nunca pensé en irme. Estoy donde quiero estar»

En el año 2015 logró su primer éxito, el oro en la Eurocopa Sub'19. Tres años después repitió presea, pero en los Juegos del Mediterráneo. De la Fuente crecía en las categorías inferiores, ajeno a lo que sucedía en el primer equipo. Insistió en ver a su equipo en lo más alto del podio y ya al frente de la Sub'21 ganaron el Europeo del 2019 y un año después probaron fortuna en los Juegos Olímpicos de Tokio, competición que añadió un metal de plata a su creciente palmarés.

La gran oportunidad

Su vida cambió, sin embargo, el 8 de diciembre del 2022, aunque ya había debutado un año antes, el 8 de junio del 2021, como seleccionador absoluto por la ausencia de Luis Enrique. España ganó 4-0 a Lituania. De la Fuente y Luis Enrique están unidos por la historia y la selección, pues el jarrero suplió al asturiano, favorito de Luis Rubiales. Su llegada al punto más alto de la pirámide futbolística de Las Rozas trajo consigo una importante renovación.

Su primer gran éxito llegó en la Liga de las Naciones, torneo que ganó tras superar en la final a Croacia. Ponía fin así a más de una década de sequía de títulos, aunque el alcanzado aquel verano carece del rango que sí tiene el Europeo, en el que España se colgó el oro. De la Fuente llegó a aquel envite del 2024 renovado hasta el 2026, pero sin el reconocimiento económico que él consideraba justo. La Eurocopa le consagró. Siete partidos, siete triunfos con victoria final sobre Inglaterra por 2-1. Ninguna selección había logrado esos números en la historia del torneo.

Dos momentos tensos

Éxitos no exentos de momentos delicados. Dos, sobre todo. El 25 de agosto del 2023 asistió a la esperpéntica rueda de prensa de Luis Rubiales que daba continuidad al escándalo que desató su comportamiento en la final del Mundial femenino que ganó España en Australia. De la Fuente, como muchos, aplaudieron al presidente. Días después, el 1 de septiembre, compareció públicamente para pedir disculpas por su comportamiento. Aseguró estar en 'shock' por lo que estaba presenciando. «Estos gestos no representan mis valores ni mi forma de actuar en la vida, siempre he estado del lado de la igualdad y del respeto. Cuando te ves en las cámaras, dices no me reconozco», admitió.

«Tenemos una materia prima excepcional y una mentalidad insaciable en el plano deportivo»

El segundo momento incómodo no tuvo que ver con una rectificación, sino con elevar el tono de voz. Quizá ha sido la única vez desde aquel 8 de diciembre del 2022. Fue el 9 de octubre del 2024, con el título europeo en el bolsillo. «No es normal que un campeón de Europa esté sin contrato. No sé si con Luis Enrique habría pasado lo mismo», decía en la cadena SER. Sin contrato por el caos en el que se encontraba la Federación Española y con dos títulos a razón de 600.000 euros cada uno de ellos de sueldo, mucho menos que lo que percibía Luis Enrique.

Luis de la Fuente concluirá su contrato con 67 años. Por delante tiene el Mundial de México, el próximo año, y la Eurocopa del 2028. Y en un horizonte más lejano, el Mundial del 2030, en España, que le pillaría con 69 años. A esa edad Luis Aragónes dio inicio a la época más gloriosa y reciente de España al lograr la Eurocopa de Austria. Luego llegarían los triunfos en el 2010 y 2012, Mundial y Eurocopa, con el entonces sexagenario Vicente del Bosque.