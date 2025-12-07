Courtois y Radu, 'culpables' del empate en el Bernabéu

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 15 D07/12 · Árbitro: Alejandro Quintero González
Real Madrid
21:00h.
0
-
0
Celta
Min. 49
RMA
CEL
Colpisa
Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:28
45'+4'
Final primera parte, Real Madrid 0, Celta de Vigo 0.
45'+3'
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
45'+3'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Carl Starfelt.
45'+3'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marcos Alonso.
45'+2'
Remate parado. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
45'+1'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Sergio Carreira.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
45'
Se reanuda el partido.
45'
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Durán (Celta de Vigo).
44'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pablo Durán.
43'
Falta de Borja Iglesias (Celta de Vigo).
43'
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
41'
Fuera de juego, Real Madrid. Fran García intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
41'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Borja Iglesias después de un pase en profundidad.
40'
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
38'
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kylian Mbappé.
34'
Remate parado por bajo a la izquierda. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
34'
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Raúl Asencio.
33'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
33'
Falta de Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
32'
Remate fallado por Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
31'
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
29'
Remate fallado por Raúl Asencio (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
24'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Antonio Rüdiger sustituyendo a Éder Militão debido a una lesión.
23'
Remate fallado por Javi Rodríguez (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.
23'
Se reanuda el partido.
21'
El juego está detenido debido a una lesión Éder Militão (Real Madrid).
21'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Javi Rodríguez intentó un pase en profundidad pero Pablo Durán estaba en posición de fuera de juego.
20'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
20'
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Se reanuda el partido.
17'
El juego está detenido debido a una lesión Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
16'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
16'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Ionut Radu.
16'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
13'
Falta de Fran García (Real Madrid).
13'
Sergio Carreira (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Marcos Alonso intentó un pase en profundidad pero Bryan Zaragoza estaba en posición de fuera de juego.
8'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Fran García.
8'
Remate rechazado de Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Bryan Zaragoza después de un pase en profundidad.
2'
Se reanuda el partido.
1'
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Durán (Celta de Vigo).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-4-2
Thibaut Courtois
portero
Raúl Asencio
defensa
Antonio Rüdiger
Sustituto
Álvaro Carreras
defensa
Fran García
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
Claudio Giráldez
3-4-2-1
Ionut Radu
portero
Javi Rodríguez
defensa
Carl Starfelt
defensa
Marcos Alonso
defensa
Sergio Carreira
centrocampista
Miguel Román
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Óscar Mingueza
centrocampista
Pablo Durán
Delantero
Bryan Zaragoza
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
62,2%
RMA
37,8%
CEL
|0
|Goles
|0
|4
|Remates a puerta
|1
|5
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|10
|Asistencias
|3
|2
|Faltas cometidas
|2
|
