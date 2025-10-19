LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

LaLiga EA Sports Jornada 9 D19/10 · Árbitro: José Luis Munuera Montero

Escudo Getafe Club de Fútbol

Getafe

21:00h.

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol
GET

RMA

Jornada 9

Directo | Getafe - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:40

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

José Bordalás

4-5-1

Alineación

David Soria

portero

Juan Iglesias

defensa

Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte

defensa

Djené Dakonam

defensa

Diego Rico

defensa

Kiko Femenía

centrocampista

Mario Martín

centrocampista

Luis Milla

centrocampista

Mauro Arambarri

centrocampista

Alejandro San Cristóbal Sánchez

centrocampista

Adrián Liso

Delantero

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

David Alaba

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Eduardo Camavinga

centrocampista

Franco Mastantuono

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Rodrygo Silva de Goes

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

0%

RMA

GET

0%

RMA

RMA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

