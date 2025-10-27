Directo | Betis - Atlético

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 10 L27/10 · Árbitro: Juan Martínez Munuera
Real Betis
21:00h.
0
-
2
Atlético
Min. 59
Giuliano Simeone (3')
Alex Baena (45')
BET
ATM
Gol! Min 3'
Gol de Giuliano Simeone
Gol! Min 45'
Gol de Alex Baena
Colpisa
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:44
58'
Mano de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
56'
Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha recibido una falta en la banda izquierda.
56'
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
55'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Conor Gallagher sustituyendo a Pablo Barrios debido a una lesión.
55'
Se reanuda el partido.
54'
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
53'
Remate parado. Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área.
52'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Giovani Lo Celso (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Antony con un pase de cabeza.
48'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Nico González estaba en posición de fuera de juego.
47'
Fuera de juego, Real Betis. Pablo Fornals intentó un pase en profundidad pero Abde Ezzalzouli estaba en posición de fuera de juego.
45'+4'
Final primera parte, Real Betis 0, Atlético de Madrid 2.
Empieza segunda parte Real Betis 0, Atlético de Madrid 2.
45'
Cambio en Real Betis, entra al campo Giovani Lo Celso sustituyendo a Marc Roca.
45'+4'
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
45'+4'
Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+1'
¡Gooooool! Real Betis 0, Atlético de Madrid 2. Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
45'
Sofyan Amrabat (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
45'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
44'
Remate fallado por Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área.
43'
Remate rechazado de Cucho Hernández (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Héctor Bellerín.
42'
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Giuliano Simeone tras un contraataque.
41'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
41'
Pablo Fornals (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
39'
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
38'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
38'
Marc Bartra (Real Betis) ha recibido una falta en la banda izquierda.
35'
Se reanuda el partido.
34'
El juego está detenido debido a una lesión Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
34'
El juego está detenido (Real Betis).
33'
Remate fallado por Ricardo Rodríguez (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área.
32'
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
31'
Falta de Marc Roca (Real Betis).
31'
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.
29'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Nico González estaba en posición de fuera de juego.
28'
Remate parado por bajo a la izquierda. Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Cucho Hernández.
27'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Koke.
26'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Giuliano Simeone intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
25'
Falta de Marc Roca (Real Betis).
25'
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
24'
Falta de Sofyan Amrabat (Real Betis).
24'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Remate fallado por Cucho Hernández (Real Betis) remate de cabeza desde el centro del área.
17'
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
17'
Cucho Hernández (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Remate fallado por Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
16'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Héctor Bellerín.
15'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
14'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Pau López.
14'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álex Baena.
9'
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
9'
Falta de Abde Ezzalzouli (Real Betis).
8'
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
8'
Ricardo Rodríguez (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Héctor Bellerín.
5'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
5'
Ricardo Rodríguez (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
¡Gooooool! Real Betis 0, Atlético de Madrid 1. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
3'
Remate rechazado de Koke (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
1'
Falta de Sofyan Amrabat (Real Betis).
1'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Pau López
portero
Héctor Bellerín
defensa
Marc Bartra
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Ricardo Rodríguez
defensa
Sofyan Amrabat
centrocampista
Giovani Lo Celso
Sustituto
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Pablo Fornals
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cucho Hernández
Delantero
Diego Simeone
4-3-3
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Conor Gallagher
Sustituto
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Giuliano Simeone
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Nico González
Delantero
56%
BET
44%
ATM
|0
|Goles
|2
|3
|Remates a puerta
|4
|3
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|5
|5
|Faltas cometidas
|8
|
