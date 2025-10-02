LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 2 J02/10 · Árbitro: Julian Weinberger

Escudo PFK Ludogorets 1945 Razgrad

Ludogorets

18:45h.

0

-

0

Real Betis

Escudo Real Betis Balompié

Min. 19

[ALTERNATIVE TEXT]

LUD

[ALTERNATIVE TEXT]

BET

Tarjeta amarilla Min 14'

Aitor Ruibal ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 2

Directo | Ludogorets - Betis

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:37

Icono17'

Fuera de juego, Real Betis. Aitor Ruibal intentó un pase en profundidad pero Cédric Bakambu estaba en posición de fuera de juego.

Icono17'

Remate fallado por Petar Stanic (Ludogorets) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono15'

Aitor Ruibal (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono15'

Falta de Aitor Ruibal (Real Betis).

Icono15'

Caio Vidal (Ludogorets) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Corner,Real Betis. Corner cometido por Petar Stanic.

Icono14'

Remate rechazado de Marc Roca (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono11'

Fuera de juego, Real Betis. Marc Roca intentó un pase en profundidad pero Cédric Bakambu estaba en posición de fuera de juego.

Icono10'

Falta de Aitor Ruibal (Real Betis).

Icono10'

Caio Vidal (Ludogorets) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono8'

Cambio en Ludogorets, entra al campo Olivier Verdon sustituyendo a Edvin Kurtulus debido a una lesión.

8'

Se reanuda el partido.

5'

El juego está detenido debido a una lesión Edvin Kurtulus (Ludogorets).

Icono5'

Falta de Junior Firpo (Real Betis).

Icono5'

Edvin Kurtulus (Ludogorets) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Falta de Petar Stanic (Ludogorets).

Icono3'

Chimy Ávila (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono2'

Fuera de juego, Real Betis. Valentín Gómez intentó un pase en profundidad pero Cédric Bakambu estaba en posición de fuera de juego.

Icono2'

Falta de Pedro Naressi (Ludogorets).

Icono2'

Rodrigo Riquelme (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Rui Tomás Faustino Pinto da Mota

4-3-3

Alineación

Sergio Padt

portero

Francisco Javier Hidalgo Gómez

defensa

Olivier Verdon

Sustituto

Dinis da Costa Lima Almeida

defensa

Anton Nedyalkov

defensa

Pedro Henrique Naressi Machado

centrocampista

Filip Kaloc

centrocampista

Petar Stanic

centrocampista

Erick Marcus dos Santos Oliveira do Carmo

Delantero

Yves Bile

Delantero

Caio Vidal Rocha

Delantero

Manuel Pellegrini

4-3-3

Alineación

Álvaro Vallés

portero

Aitor Ruibal

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Junior Firpo

defensa

Sergi Altimira

centrocampista

Giovani Lo Celso

centrocampista

Marc Roca

centrocampista

Chimy Ávila

Delantero

Cédric Bakambu

Delantero

Rodrigo Riquelme

Delantero

Estadísticas

38,8%

BET

LUD

61,2%

BET

BET

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
2 Faltas cometidas 3

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Directo | Ludogorets - Betis

Directo | Ludogorets - Betis