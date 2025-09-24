LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 1 X24/09 · Árbitro: Sascha Stegemann

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:00h.

1

-

2

Nott'm Forest

Escudo Nottingham Forest

  • Bakambu (14')

Min. 31

  • Igor Jesus Maciel da Cruz (17')

  • Igor Jesus Maciel da Cruz (22')

[ALTERNATIVE TEXT]

BET

[ALTERNATIVE TEXT]

NFO

Gol! Min 14'

Gol de Bakambu

Gol! Min 17'

Gol de Igor Jesus Maciel da Cruz

Gol! Min 22'

Gol de Igor Jesus Maciel da Cruz

Tarjeta amarilla Min 1'

Morgan Gibbs-White ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 24'

Igor Jesus Maciel da Cruz ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 1

Directo | Betis - Nottingham Forest

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:44

Icono27'

Falta de Giovani Lo Celso (Real Betis).

Icono27'

Elliot Anderson (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

27'

Se reanuda el partido.

26'

El juego está detenido debido a una lesión Natan (Real Betis).

Icono25'

Igor Jesus (Nottingham Forest) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono25'

Falta de Igor Jesus (Nottingham Forest).

Icono25'

Natan (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono25'

Falta de Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).

Icono25'

Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

¡Gooooool! Real Betis 1, Nottingham Forest 2. Igor Jesus (Nottingham Forest) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.

Icono22'

Corner,Nottingham Forest. Corner cometido por Natan.

Icono22'

Falta de Sergi Altimira (Real Betis).

Icono22'

Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono18'

¡Gooooool! Real Betis 1, Nottingham Forest 1. Igor Jesus (Nottingham Forest) remate con la izquierda desde muy cerca.

Icono15'

¡Gooooool! Real Betis 1, Nottingham Forest 0. Cédric Bakambu (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono13'

Falta de Douglas Luiz (Nottingham Forest).

Icono13'

Giovani Lo Celso (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono12'

Mano de Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).

Icono12'

Remate fallado por Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono9'

Remate parado. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono7'

Elliot Anderson (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Falta de Giovani Lo Celso (Real Betis).

Icono6'

Falta de Cédric Bakambu (Real Betis).

Icono6'

Matz Sels (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono6'

Falta de Abde Ezzalzouli (Real Betis).

Icono6'

Neco Williams (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Neco Williams (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Junior Firpo (Real Betis).

Icono2'

Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono2'

Falta de Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).

Icono2'

Junior Firpo (Real Betis) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono1'

Falta de Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).

Icono1'

Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Pau López

portero

Ángel Ortiz

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Junior Firpo

defensa

Sergi Altimira

centrocampista

Sofyan Amrabat

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Giovani Lo Celso

centrocampista

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cédric Bakambu

Delantero

Ange Postecoglou

4-1-4-1

Alineación

Matz Sels

portero

Neco Williams

defensa

Nikola Milenkovic

defensa

Felipe Rodrigues da Silva

defensa

Oleksandr Zinchenko

defensa

Ibrahim Sangaré

centrocampista

Morgan Gibbs-White

centrocampista

Douglas Luiz Soares de Paulo

centrocampista

Elliot Anderson

centrocampista

Callum Hudson-Odoi

centrocampista

Igor Jesus Maciel da Cruz

Delantero

Estadísticas

47,2%

NFO

BET

52,8%

NFO

NFO

1 Goles 2
1 Remates a puerta 3
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 4
6 Faltas cometidas 6

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Directo | Betis - Nottingham Forest

Directo | Betis - Nottingham Forest