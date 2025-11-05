LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Sven Jablonski

Escudo Pafos FC

Pafos

18:45h.

0

-

0

Villarreal

Escudo Villarreal Club de Fútbol

Min. 31

[ALTERNATIVE TEXT]

PAF

[ALTERNATIVE TEXT]

VIL

Jornada 4

Directo | Pafos - Villarreal

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:15

Icono30'

Mislav Orsic (Pafos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono30'

Falta de Alberto Moleiro (Villarreal).

Icono30'

David Goldar (Pafos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono30'

Falta de Ayoze Pérez (Villarreal).

Icono28'

Pêpê Rodrigues (Pafos) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono28'

Falta de Pape Gueye (Villarreal).

Icono27'

Falta de Domingos Quina (Pafos).

Icono27'

Juan Foyth (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Falta de Ken Sema (Pafos).

Icono21'

Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Falta de Nicolas Pépé (Villarreal).

Icono20'

Pêpê Rodrigues (Pafos) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono13'

Falta de Derrick Luckassen (Pafos).

Icono13'

Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono10'

Mano de Pape Gueye (Villarreal).

Icono9'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Alberto Moleiro después de un pase en profundidad.

Icono8'

Fuera de juego, Pafos. Domingos Quina intentó un pase en profundidad pero Vlad Dragomir estaba en posición de fuera de juego.

Icono8'

Mano de Derrick Luckassen (Pafos).

Icono6'

Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono4'

Remate fallado por Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.

Icono3'

Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono3'

Falta de Ken Sema (Pafos).

Icono2'

Remate fallado por Domingos Quina (Pafos) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono1'

Falta de Georges Mikautadze (Villarreal).

Icono1'

Domingos Quina (Pafos) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Juan Carlos Carcedo

5-4-1

Alineación

Neofytos Michael

portero

Bruno Felipe Souza da Silva

defensa

Derrick Luckassen

defensa

David Luiz Moreira Marinho

defensa

David Goldar

defensa

Ken Sema

defensa

Mislav Orsic

centrocampista

Ivan Sunjic

centrocampista

Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues

centrocampista

Domingos Quina

centrocampista

Vlad Dragomir

Delantero

Marcelino García

4-4-2

Alineación

Luiz Lúcio Reis Júnior

portero

Santiago Mouriño

defensa

Juan Foyth

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Sergi Cardona

defensa

Nicolas Pépé

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Dani Parejo

centrocampista

Alberto Moleiro

centrocampista

Ayoze Pérez

Delantero

Georges Mikautadze

Delantero

Estadísticas

54,7%

VIL

PAF

45,3%

VIL

VIL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 2
5 Faltas cometidas 6

Directo | Pafos - Villarreal