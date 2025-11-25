Directo | Borussia Dortmund - Villarreal

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Davide Massa
B. Dortmund
21:00h.
0
-
0
Villarreal
Min. 44
BVB
VIL
Colpisa
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46
43'
Falta de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).
43'
Sergi Cardona (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
42'
Se reanuda el partido.
41'
El juego está detenido debido a una lesión Nicolas Pépé (Villarreal).
38'
Remate fallado por Tajon Buchanan (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área.
33'
Remate rechazado de Sergi Cardona (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área.
33'
Remate rechazado de Tani Oluwaseyi (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Sergi Cardona con un centro al área.
31'
Remate fallado por Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área tras botar una falta.
30'
Falta de Yan Couto (Borussia Dortmund).
30'
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
27'
Corner,Villarreal. Corner cometido por Aaron Anselmino.
27'
Remate fallado por Tajon Buchanan (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Santi Comesaña tras un contraataque.
25'
Falta de Yan Couto (Borussia Dortmund).
25'
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Remate parado. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
22'
Falta de Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).
22'
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Remate fallado por Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde fuera del área tras botar una falta.
20'
Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).
20'
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la banda izquierda.
19'
Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en campo contrario.
19'
Falta de Pape Gueye (Villarreal).
19'
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.
19'
Falta de Tani Oluwaseyi (Villarreal).
17'
Falta de Sergi Cardona (Villarreal).
17'
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la banda derecha.
14'
Julian Brandt (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
11'
Fuera de juego, Villarreal. Tani Oluwaseyi intentó un pase en profundidad pero Tajon Buchanan estaba en posición de fuera de juego.
11'
Remate rechazado de Thomas Partey (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pape Gueye.
8'
Falta de Julian Brandt (Borussia Dortmund).
8'
Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).
8'
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Se reanuda el partido.
7'
El juego está detenido (Borussia Dortmund).
5'
Falta de Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).
5'
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Mano de Sergi Cardona (Villarreal).
1'
Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Santiago Mouriño.
1'
Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Santiago Mouriño.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Niko Kovac
3-4-2-1
Gregor Kobel
portero
Aaron Anselmino
defensa
Waldemar Anton
defensa
Nico Schlotterbeck
defensa
Yan Bueno Couto
centrocampista
Felix Nmecha
centrocampista
Marcel Sabitzer
centrocampista
Daniel Svensson
centrocampista
Karim Adeyemi
Delantero
Julian Brandt
Delantero
Serhou Guirassy
Delantero
Marcelino García
4-4-2
Luiz Lúcio Reis Júnior
portero
Santiago Mouriño
defensa
Juan Foyth
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Sergi Cardona
defensa
Santi Comesaña
centrocampista
Thomas Partey
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Tajon Buchanan
centrocampista
Nicolas Pépé
Delantero
Tani Oluwaseyi
Delantero
63,4%
BVB
36,6%
VIL
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|5
|7
|Faltas cometidas
|6
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia