Directo | Athletic - Qarabag

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 X22/10 · Árbitro: Igor Pajac
Athletic
18:45h.
0
-
1
Qarabag
Min. 33
Leandro Livramento Andrade (0')
ATH
QAR
Gol! Min 0'
Gol de Leandro Livramento Andrade
Colpisa
Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:27
30'
Se reanuda el partido.
29'
El juego está detenido debido a una lesión Kady Borges (Qarabag).
27'
Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área.
25'
Remate fallado por Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Mikel Jauregizar con un centro al área tras un saque de esquina.
24'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Kady Borges.
24'
Remate rechazado de Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Oihan Sancet.
23'
Andoni Gorosabel (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Falta de Kevin Medina (Qarabag).
23'
Remate rechazado de Matheus Silva (Qarabag) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Abdellah Zoubir.
22'
Corner,Qarabag. Corner cometido por Iñaki Williams.
22'
Remate rechazado de Abdellah Zoubir (Qarabag) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
20'
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
20'
Kevin Medina (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Matheus Silva.
20'
Remate rechazado de Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Yuri Berchiche.
18'
Remate fallado por Alejandro Rego (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto.
18'
Remate parado por bajo a la izquierda. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Alejandro Rego.
16'
Remate rechazado de Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nico Williams.
15'
Falta de Aymeric Laporte (Athletic Club).
15'
Nariman Akhundzada (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Kevin Medina.
14'
Remate rechazado de Iñaki Williams (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Mikel Jauregizar.
14'
Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).
14'
Kady Borges (Qarabag) ha recibido una falta en campo contrario.
11'
Aitor Paredes (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Falta de Nariman Akhundzada (Qarabag).
10'
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Alejandro Rego.
9'
Corner,Qarabag. Corner cometido por Unai Simón.
9'
Remate parado. Matheus Silva (Qarabag) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
8'
Falta de Andoni Gorosabel (Athletic Club).
8'
Elvin Cafarquliyev (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Elvin Cafarquliyev.
5'
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Falta de Abdellah Zoubir (Qarabag).
2'
Falta de Camilo Durán (Qarabag).
2'
Yuri Berchiche (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
¡Gooooool! Athletic Club 0, Qarabag 1. Leandro Andrade (Qarabag) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Andoni Gorosabel
defensa
Aitor Paredes
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alejandro Rego
centrocampista
Iñaki Williams
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Nico Williams
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
Qurban Qurbanov
4-2-3-1
Mateusz Kochalski
portero
Matheus de Barros da Silva
defensa
Bahlul Mustafazada
defensa
Kevin Medina
defensa
Elvin Cafarquliyev
defensa
Pedro Henrique Rodrigues Bicalho
centrocampista
Kady Iuri Borges Malinowski
centrocampista
Camilo Durán
centrocampista
Leandro Livramento Andrade
centrocampista
Abdellah Zoubir
centrocampista
Nariman Akhundzada
Delantero
68,1%
ATH
31,9%
QAR
|0
|Goles
|1
|1
|Remates a puerta
|2
|4
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|8
|Asistencias
|3
|4
|Faltas cometidas
|4
|
