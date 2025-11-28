LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Nations League Femenina Final V28/11 · Árbitro: Iuliana Elena Demetrescu

Escudo Germany Women

Alemania

20:30h.

0

-

0

España

Escudo Spain Women

Min. 62

[ALTERNATIVE TEXT]

GER

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Tarjeta amarilla Min 17'

Laia Aleixandri ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Liga de Naciones | Final

Directo | Alemania - España

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:15

Icono61'

Remate fallado por Sjoeke Nüsken (Alemania) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho tras un saque de esquina.

Icono60'

Corner,Alemania. Corner cometido por Irene Paredes.

Icono60'

Icono60'

Remate rechazado de Klara Bühl (Alemania) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono56'

Remate rechazado de Klara Bühl (Alemania) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Sjoeke Nüsken.

Icono56'

Remate fallado por Sjoeke Nüsken (Alemania) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Klara Bühl.

Icono55'

Remate parado. Selina Cerci (Alemania) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono54'

Corner,España. Corner cometido por Janina Minge.

Icono51'

Fuera de juego, Alemania. Giulia Gwinn intentó un pase en profundidad pero Selina Cerci estaba en posición de fuera de juego.

Icono51'

Falta de Mariona Caldentey (España).

Icono51'

Jule Brand (Alemania) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono49'

Remate fallado por Alexia Putellas (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono47'

Falta de Esther González (España).

Icono47'

Remate fallado por Alexia Putellas (España) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono

Empieza segunda parte Alemania 0, España 0.

Icono45'+3'

Final primera parte, Alemania 0, España 0.

Icono45'+3'

Corner,España. Corner cometido por Ann-Katrin Berger.

Icono45'+1'

Esther González (España) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono45'+1'

Falta de Giulia Gwinn (Alemania).

Icono45'+1'

Esther González (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'+1'

Falta de Janina Minge (Alemania).

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Esther González (España) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono44'

Falta de Elisa Senss (Alemania).

Icono42'

Elisa Senss (Alemania) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono42'

Falta de Clàudia Pina (España).

Icono41'

Falta de Irene Paredes (España).

Icono41'

Nicole Anyomi (Alemania) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono39'

Remate parado. Aitana Bonmatí (España) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono34'

Cata Coll (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono34'

Falta de Selina Cerci (Alemania).

Icono34'

Corner,Alemania. Corner cometido por Irene Paredes.

Icono33'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Rebecca Knaak (Alemania) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Selina Cerci con un pase de cabeza.

Icono33'

Corner,Alemania. Corner cometido por Clàudia Pina.

Icono30'

Corner,Alemania. Corner cometido por Mapi León.

Icono29'

Remate parado. Klara Bühl (Alemania) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono27'

Remate rechazado de Jule Brand (Alemania) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono27'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Franziska Kett (Alemania) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jule Brand.

Icono25'

Fuera de juego, Alemania. Janina Minge intentó un pase en profundidad pero Nicole Anyomi estaba en posición de fuera de juego.

Icono25'

Clàudia Pina (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono25'

Falta de Rebecca Knaak (Alemania).

Icono24'

Cata Coll (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono24'

Falta de Nicole Anyomi (Alemania).

Icono23'

Corner,Alemania. Corner cometido por Aitana Bonmatí.

Icono23'

Remate rechazado de Janina Minge (Alemania) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono23'

Icono23'

Falta de Mapi León (España).

Icono23'

Selina Cerci (Alemania) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono20'

Mano de Selina Cerci (Alemania).

Icono18'

Laia Aleixandri (España) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono18'

Falta de Laia Aleixandri (España).

Icono18'

Jule Brand (Alemania) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono15'

Remate rechazado de Laia Aleixandri (España) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono15'

Corner,España. Corner cometido por Rebecca Knaak.

Icono14'

Laia Aleixandri (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Falta de Sjoeke Nüsken (Alemania).

Icono12'

Falta de Alexia Putellas (España).

Icono12'

Jule Brand (Alemania) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Mapi León (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Falta de Nicole Anyomi (Alemania).

Icono2'

Remate parado. Klara Bühl (Alemania) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono1'

Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Falta de Selina Cerci (Alemania).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Christian Wück

4-2-3-1

Alineación

Ann-Katrin Berger

portero

Giulia Gwinn

defensa

Janina Minge

defensa

Rebecca Knaak

defensa

Franziska Kett

defensa

Elisa Senss

centrocampista

Sjoeke Nüsken

centrocampista

Selina Cerci

centrocampista

Jule Brand

centrocampista

Klara Bühl

centrocampista

Nicole Anyomi

Delantero

4-3-3

Alineación

Cata Coll

portero

Ona Batlle

defensa

Irene Paredes

defensa

Maria Pilar León Cebrián

defensa

Olga Carmona

defensa

Aitana Bonmatí

centrocampista

Laia Aleixandri

centrocampista

Alexia Putellas

centrocampista

Clàudia Pina

Delantero

Esther González

Delantero

Mariona Caldentey

Delantero

Estadísticas

41,3%

ESP

GER

58,7%

ESP

ESP

0 Goles 0
6 Remates a puerta 2
2 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 4
10 Faltas cometidas 7

larioja Directo | Alemania - España

Directo | Alemania - España