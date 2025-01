Cinturón negro en superación

Marta Hermosilla Garrido Miércoles, 22 de enero 2025, 07:31 | Actualizado 08:19h. Comenta Compartir

Cuesta un enorme esfuerzo no mirar con admiración a mujeres como Milagros Ruiz. Mila para los más allegados. La vida no se lo ha puesto fácil al tener que convivir con cuatro diferentes discapacidades en una generación en la que quien no cumplía con los ... estándares generalizados era apartado a un lado. Mucho más en el mundo del deporte, donde apenas tenía cabida su presencia. Las cosas han cambiado a mejor con los años dando alas a personas que, como esta riojana, tan solo buscan hacer lo que realmente les apasiona. En su caso, encima de un tatami.

Mila nunca antes había practicado un deporte hasta que hace siete años conoció a Seila Espinosa y su bonito proyecto de entrenamiento de kickboxing inclusivo. En este lugar seguro aprendió todo lo que sabe de la disciplina japonesa sin llegar a imaginarse que un tiempo después se iba a convertir en la primera mujer con discapacidad intelectual del país en hacerse con el cinturón negro primer Dan. Por si fuera poco con este importante reconocimiento, la riojana lo ha conseguido a sus 62 años demostrando que nunca es tarde para cumplir un sueño. Es así como ella misma define el logro conseguido el pasado 21 de diciembre después de que el jurado le otorgase la mayor distinción del arte marcial. Mila entrena todos los días en el gimnasio de Seila Espinosa y su objetivo para este año es competir en Abu Dabi Esta logroñesa sufre cuatro tipos de discapacidades (visual, auditiva, intelectual y física) y su preparación está adaptada a sus limitaciones. Compite en la modalidad tatami sport-pao, pero lo hace pegando a unos churros de espuma en vez de a unas manoplas dada la fisionomía de sus manos. «La normativa nos lo permite y es la mejor forma que hemos encontrado para que pueda competir sin hacerse daño», asegura su entrenadora. No fue fácil dar con la tecla ni ver brotes verdes desde un principio, pero gracias a su constancia y perseverancia Mila se ha podido hacer un nombre dentro del parakickboxing nacional e internacional. «Entreno todos los días, algunos me toca con el equipo de competición y otros vengo sola por las tardes para hacer el trabajo específico», explica la deportista riojana ayudada por su preparadora. Este deporte no solo le ha traído reconocimientos sobre el tatami sino que la vida de Mila ha cambiado drásticamente desde que lo practica. «Ha mejorado en todos los aspectos de su vida», admite Seila ya que «ha ampliado su entorno social haciendo amigos que también ve fuera y ha podido ver mejoras físicas continuas así como cognitivas al exigirle memorizar muchos patrones de movimiento». Al principio apenas podía levantar sus pies del suelo un palmo, sin embargo ahora es capaz de pegar patadas a la altura de la barbilla. «Para mí es la superación en persona, nada se le pone por delante», añade Seila después de varios años conviviendo a diario con ella. Ni siquiera los viajes en avión después de que volase por primera vez en su vida para participar en el Campeonato Europeo de parakickboxing celebrado en Atenas junto a otros cinco deportistas riojanos más. Seila Espinosa, nombrada mejor entrenadora de Europa en tatami en Atenas, creó hace diez años la disciplina del parakickboxing. Ahora su comunidad de nacimiento es la que mayor talento exporta como «referente mundial y en la delantera de España». Y es que en La Rioja, «contamos con tres personas con discapacidad intelectual que tienen el cinturón negro además de un chico en Calahorra que es cinturón negro en defensa personal». La hazaña de Milagros también es compartida por Enrique Pascual, Juan Antonio Fuentes y Javier Merino. Ampliar Un ajetreado año de competiciones para llegar al Mundial Mila Ruiz asegura estar motivada y con ganas para todos los retos que trae el año nuevo. Después de vivir una experiencia única en el Campeonato de Europa de Atenas, la deportista logroñesa con proyección internacional ya está entrenándose arduamente para su próxima competición dentro de La Rioja del próximo mes de marzo. A esta competición autonómica se suma la Liga Nacional en Santander en el mes de abril y el Campeonato de España de mayo. Estas son las citas más cercanas sin salir del país, sin embargo Seila y Mila tienen previsto viajar hasta Hungría para la World Cup en junio. Pero la cita más importante del año será en noviembre, con el primer Mundial de parakickboxing que se va a celebrar en Abu Dabi.

