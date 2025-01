Los jugadores del próximo rival del Clavijo denuncian los «incumplimientos» del club

Luismi Cámara Logroño Viernes, 31 de enero 2025, 08:01 Comenta Compartir

El Rioverde Clavijo se mide este domingo al Ciudad de Huelva. Es un partido complicado para los de Ricardo Úriz ya que los onubenses marchan terceros y están completando una gran campaña.

Sin embargo, pese al buen rendimiento deportivo, las aguas bajan revueltas en ... el rival de los blanquiazules. La primera plantilla del Ciudad de Huelva denunció hace unos días que «desde el primer momento se han producido incumplimientos en los contratos de miembros del equipo, desde cuestiones logísticas de vivienda y alimentación hasta de índole económica», según relató el capitán Javi Montaner. Los problemas vienen desde la pretemporada, con impagos de la campaña anterior y la no disponibilidad de pistas para entrenar. Esto último lo achacan a decisiones del propio club. Montaner, en nombre de sus compañeros, explicó que, «desde entonces, se han producido permanentes agravios que provocan que no podamos más». «Han existido retrasos, sin explicaciones, en los pagos en tres de las cuatro mensualidades de los sueldos de la plantilla. Es la tercera categoría del baloncesto español y los sueldos no son estratosféricos. Hay jugadores que están viviendo a miles de kilómetros de su casa que necesitan esto para sobrevivir y ayudar a los suyos y la situación es insostenible». Algo similar pasa con la manutención (comidas y cenas), ya que «se han producido innumerables incumplimientos de contrato».

Además, la denuncia se extiende a la logística básica de los partidos que exigen un desplazamiento, como es el caso de este domingo. El día de esta rueda de prensa, el pasado 21 de enero, los jugadores desvelaron que todavía no tenían «ningún tipo de información ni planificación del viaje que se debe realizar el sábado 1 de febrero a Logroño». Los jugadores dicen sentirse «despreciados» por la junta directiva del club ante la desatención por parte de los principales dirigentes de las demandas de la primera plantilla del Ciudad de Huelva y desvelaron que se les ha amenazado y mentido cuando se ha hablado con ellos y sienten que se están «riendo» de los deportistas. La entidad, además, decide dejar de contar con Antonio Gómez, el director deportivo, «la persona que más se ha preocupado de nosotros en el día a día. No entendemos cómo se puede prescindir de nuestro máximo apoyo», criticó Montaner, que calificó la situación de «límite» y, por ello, pidió la intermediación del Ayuntamiento y de las instituciones públicas para intentar llegar a buen puerto «un equipo ilusionante que está funcionando y ganando partidos».

