Escudo Real Madrid

Real Madrid

19:00h.

59

-

55

Valencia Basket

Escudo Valencia Basket
Supercopa ACB

Directo | Real Madrid - Valencia

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:47

Icono59 - 55

2ª Falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Neal Sako cuando lanzaba de dos.

Icono59 - 55

Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

Icono58 - 55

Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el primer tiro libre

Icono57 - 55

Darius Thompson [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Mario Hezonja

Icono57 - 55

Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.

Icono57 - 55

Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

Icono56 - 55

Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el primer tiro libre

Icono55 - 55

1ª Falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.

Icono55 - 55

Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.

Icono55 - 55

Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid]

Icono53 - 55

Neal Sako [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Gabriel Deck

Icono53 - 55

Neal Sako [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono53 - 54

2ª Falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Neal Sako cuando lanzaba de dos.

Icono53 - 54

Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]

Icono51 - 54

3ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck en la lucha por un rebote ofensivo.

Icono51 - 54

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple

Icono51 - 54

Andrés Feliz [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Sergio de Larrea

Icono51 - 54

Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz

Icono48 - 54

Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional

Icono48 - 53

2ª falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono48 - 53

Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Edy Tavares

Icono48 - 53

Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]

Icono48 - 51

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares

Icono48 - 51

El balón sale fuera.

Icono48 - 51

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.

Icono48 - 51

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.

Icono48 - 51

Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.

Icono48 - 51

Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

Icono47 - 51

Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre

Icono46 - 51

2ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck cuando lanzaba de dos.

Icono46 - 51

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.

Icono46 - 51

Alberto Abalde [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Omari Moore

Icono46 - 51

Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid]

Icono44 - 51

Kameron Taylor [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Mario Hezonja

Icono44 - 51

Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.

Icono44 - 51

Inicio del tercer cuarto

Icono44 - 51

Fin del segundo cuarto. Descanso

Icono44 - 51

Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono44 - 49

Tiempo muerto

Icono44 - 49

Triple de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo

Icono41 - 49

Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono41 - 47

Sergio Llull [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

Icono40 - 47

Sergio Llull [Real Madrid] encesta el primer tiro libre

Icono39 - 47

Sergio de Larrea [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Sergio Llull

Icono39 - 47

Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple

Icono39 - 47

Matt Costello [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore

Icono39 - 47

Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.

Icono39 - 47

Omari Moore [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Trey Lyles

Icono39 - 47

Omari Moore [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre

Icono39 - 47

Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre

Icono39 - 47

Técnica del entrenador [Real Madrid]

Icono39 - 47

Primera falta personal de Gabriele Procida [Real Madrid] sobre Omari Moore

Icono39 - 47

1ª Falta personal en ataque de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Josep Puerto

Icono39 - 47

Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono39 - 45

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Omari Moore

Icono39 - 45

Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ike Iroegbu.

Icono39 - 45

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.

Icono39 - 45

Triple de Gabriele Procida [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo

Icono36 - 45

El balón sale fuera.

Icono36 - 45

Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]

Icono34 - 45

Ike Iroegbu [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono34 - 44

Ike Iroegbu [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono34 - 43

Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Ike Iroegbu

Icono34 - 43

Edy Tavares [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono34 - 43

Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares

Icono34 - 43

Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Ike Iroegbu

Icono34 - 40

Tiempo muerto

Icono34 - 40

1ª Falta personal en ataque de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Ike Iroegbu

Icono34 - 40

Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson

Icono34 - 37

Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid]

Icono32 - 37

Gabriele Procida [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers

Icono32 - 37

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriele Procida

Icono32 - 37

Primera falta personal de Ike Iroegbu [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo

Icono32 - 37

Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo

Icono32 - 37

Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares

Icono32 - 37

Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Ike Iroegbu.

Icono32 - 37

Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja

Icono32 - 37

El balón sale fuera tras un mal pase de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono32 - 37

Primera falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Kameron Taylor

Icono32 - 37

Gabriel Deck [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono32 - 37

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz

Icono32 - 37

Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono32 - 34

Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz

Icono29 - 34

Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono29 - 31

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore

Icono29 - 31

2ª Falta personal de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Neal Sako en la lucha por un rebote ofensivo.

Icono29 - 31

Andrés Feliz [Real Madrid] falla la bandeja

Icono29 - 31

Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja

Icono29 - 31

Tiempo muerto

Icono29 - 31

Mate de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras un contraataque

Icono29 - 29

Sergio de Larrea [Valencia Basket] corta el pase a Gabriel Deck

Icono29 - 29

Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Bruno Fernando

Icono29 - 29

1ª Falta personal en ataque de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Nate Reuvers

Icono29 - 29

Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea

Icono29 - 26

Andrés Feliz [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.

Icono29 - 26

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el palmeo. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz

Icono29 - 26

Andrés Feliz [Real Madrid] roba el balón a Sergio de Larrea

Icono29 - 26

Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Sergio de Larrea

Icono29 - 26

Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.

Icono29 - 26

Bomba de Sergio de Larrea [Valencia Basket]

Icono29 - 26

Bandeja de Sergio de Larrea [Valencia Basket]

Icono29 - 24

El balón sale fuera.

Icono29 - 24

Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.

Icono29 - 24

Canasta de Sergio Llull [Real Madrid]

Icono27 - 24

Inicio del segundo cuarto

Icono27 - 24

Fin del primer cuarto

Icono27 - 24

Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple

Icono27 - 24

Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple

Icono27 - 24

Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.

Icono27 - 24

Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono27 - 22

Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional

Icono26 - 22

1ª falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono26 - 22

Bandeja de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Sergio de Larrea

Icono24 - 22

Matt Costello [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono24 - 21

Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono24 - 20

1ª Falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Matt Costello cuando lanzaba de dos.

Icono24 - 20

Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] tras un contraataque

Icono24 - 20

Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] tras un contraataque

Icono22 - 20

Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull.

Icono22 - 20

David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.

Icono22 - 20

Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson

Icono22 - 18

Canasta de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo

Icono20 - 18

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Trey Lyles coge el rebote

Icono20 - 18

1ª falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono20 - 18

Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Usman Garuba

Icono20 - 16

Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono20 - 16

Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono20 - 14

El balón sale fuera.

Icono20 - 14

Tiempo de posesión agotado

Icono20 - 14

Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple

Icono20 - 14

Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional

Icono19 - 14

1ª falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono19 - 14

Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Neal Sako

Icono17 - 14

Rebote ofensivo de Trey Lyles [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta

Icono17 - 14

Mate de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Ike Iroegbu

Icono17 - 12

Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el tercer tiro libre

Icono16 - 12

Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

Icono15 - 12

Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre

Icono14 - 12

1ª Falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba de tres.

Icono14 - 12

Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono14 - 10

Triple de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares

Icono11 - 10

Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.

Icono11 - 10

Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]

Icono9 - 10

Rebote ofensivo de Gabriel Deck [Real Madrid] tras fallar su propio triple

Icono9 - 10

Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.

Icono9 - 10

Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.

Icono9 - 10

Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.

Icono9 - 10

Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]

Icono7 - 10

Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.

Icono7 - 10

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares

Icono7 - 10

Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Nate Reuvers

Icono7 - 10

Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz

Icono5 - 10

Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono5 - 8

Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla

Icono5 - 8

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.

Icono5 - 8

Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla

Icono5 - 5

Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]

Icono3 - 5

Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono3 - 2

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.

Icono3 - 2

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Mario Hezonja coge el rebote

Icono3 - 2

1ª falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono3 - 2

Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Alberto Abalde

Icono3 - 2

Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono3 - 0

Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Gabriel Deck

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

RMC

RMC

VAL

VAL

Tiros de 3

46.2%

53.8%

Tiros de 2

50.0%

50.0%

Tiros libres

68.4%

31.6%

Rebotes

57.5%

42.5%

Mario HezonjaRMC16
Kameron TaylorVAL11
Nate ReuversVAL10
Darius ThompsonVAL7
Sergio LlullRMC7
Facundo CampazzoRMC3
Andres Rafael Feliz SaritaRMC3
Darius ThompsonVAL2
Sergio de LarreaVAL2
Ike IroegbuVAL2
Kameron TaylorVAL3
Alberto AbaldeRMC2
Andres Rafael Feliz SaritaRMC2
Bruno FernandoRMC2
Sergio de LarreaVAL2
Andres Rafael Feliz SaritaRMC2
Walter Samuel TavaresRMC1
Gabriel DeckRMC1
Gabriele ProcidaRMC1
T. LylesRMC1
Walter Samuel TavaresRMC4
Alberto AbaldeRMC3
M. CostelloVAL3
Gabriel DeckRMC3
Nate ReuversVAL3

