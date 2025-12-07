Haromas despide el año inmerso en la Navidad

Las navideñas flores de Pascua se vendían en uno de los puestos.

El último Mercado Haromas del año ha estado dedicado este domingo a la Navidad, y es que los productos riojanos han sido mostrados en una gran mesa en la Plaza de la Paz como un auténtico bodegón navideño en la última edición del mercado jarrero.

En él, las decenas de visitantes han encontrado quesos con DOP, chorizos con IGP, peras de Rincón, los dulces y la golmajería riojana con fardelejos y rosquillas, verdura con ADN riojano como cardos, borrajas y acelga... con productores de la miel, aceite ecológico, vermuts y vinos de Rioja, legumbres, mermeladas artesanas, nueces de Pedroso o los caracoles de Haro. También pan sobado, único, artesano y centenario.

En total han participado 41puestos, que un día más han decidido sumarse a esta iniciativa que se celebra el primer domingo de cada mes, aunque las propuestas de cada edición son diferentes.

También se ha celebrado una charla de la mano del maestro panadero Eduardo Villar

También en esta ha habido actividades para toda la familia, como el taller infantil, en el que se crearon centros de Navidad naturales, elaborados con corchos, semillas, maderas y frutos secos, adornados con un intenso toque festivo.

Para los mayores, se ha celebrado una charla degustación con el título '¿Qué hay detrás del pan vuestro de cada día?', en el escenario Haromas, de la mano de Eduardo Villar, maestro panadero riojano.

En ella se ha hablado sobre el pan artesano y su importancia como patrimonio vivo de La Rioja. también ha habido una degustación de pan de centeno con higos y ciruelas y agua de mar y pan de maíz con alga wakame y espirulina.

También se ha celebrado un taller para adultos para crear una corona única y artesanal desde una base de sarmientos trenzadoscon ramas frescas y variedades vegetales de temporada. Decoradas con piñas, semillas de haya y detalles entonos rojos y dorados.

Además, se ha disfrutado una cata degustación de licores artesanos de la Virgen del Cisne, con Licor de Cocón, pacharán artesano de aguardiente y orujo blanco. Una experiencia de aromas intensos.

«El Mercado Haromas de diciembre cierra el año con la esencia más auténtica de La Rioja, en un ambiente cálido, familiar y lleno de tradición, donde la gastronomía, la creatividad y la pasión por lo nuestro se encuentran en cada puesto y en cada sabor», como lo han definido sus organizadores.

La próxima edición tendrá lugar el 4 de enero.

