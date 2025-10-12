Los lugares más especiales

Atarceder en la reserva natural de los Sotos del Ebro de Alfaro, ganadora del concurso local promovido desde el Ayuntamiento.

Ernesto Pascual Domingo, 12 de octubre 2025, 08:45 Comenta Compartir

Los Sotos del Ebro de Alfaro en un mágico atardecer, la panorámica de Arnedillo vista desde los árboles dorados del otoño, la maqueta de un dinosaurio de los yacimientos de Enciso bajo un cielo de circumpolares, la iglesia barroca de Cuzcurrita del Río Tirón a orillas del cauce y la concatedral de Santa María de La Redonda en Logroño en un blanco y negro ante los juegos de luz y sombra de la plaza. Seguro que hay muchas otras, seguro que cada cual tiene las suyas, pero las descritas son las cinco imágenes seleccionadas desde La Rioja como finalistas para la quinta edición del Certamen 'Mi Rincón Favorito', concurso fotográfico a nivel nacional alrededor de la red social Instagram que busca impulsar el turismo con las estampas en las que los participantes exponen lugares que consideran especiales en sus respectivas zonas.

Con una suma total de 7.400 euros en premios, entre la categoría nacional y los de los certámenes locales, esta quinta edición del concurso ha recibido más de 4.000 imágenes procedentes de todos los rincones del país. Una vez conocidas las fotografías seleccionadas por cada comunidad autónoma –pueden consultarse en la página web www.mirinconfavorito.com y en sus perfiles de las redes sociales Facebook e Instagram–, el concurso dará a conocer los trabajos premiados a nivel nacional este jueves 16 de octubre.

Arnedillo Panorámica de la villa entre árboles en el dorado del otoño. B. Iorza Enciso Una de las maquetas de dinosaurios en una noche estrellada. J. Pérez Logroño La concatedral de La Redonda entre juegos de luces y sombras en blanco y negro. A.B. González Cuzcurrita del Río Tirón La iglesia barroca junto al río Tirón que da nombre a la localidad. A.B. González 1 /

Entre los certámenes locales, siempre girando alrededor del Día Mundial del Turismo celebrado el 27 de septiembre, el Ayuntamiento de Alfaro ha impulsado el suyo como una herramienta para promover el turismo en la localidad. La ganadora ha sido la imagen tomada por Yaiza Aguerri Santamaría en uno de los parajes más apreciados por alfareños y visitantes, la reserva natural de los Sotos del Ebro, con lo que su autora ha sido merecedora de un premio de 200 euros. Además, será impresa en diversos materiales promocionales del Ayuntamiento, como postales, pegatinas y carteles.

Con los Sotos del Ebro, Yaiza Aguerri Santamaría ha ganado el concurso local alfareño, dotado con 200 euros

Recorriendo distintos puntos de La Rioja, las otras imágenes finalistas de la Comunidad son la tomada en Arnedillo por Blanca Iorza Francés; en Enciso por Julia Pérez Morales; en Cuzcurrita del Río Tirón por Ana Belén González Martínez, también autora de la imagen logroñesa seleccionada. Las fotografías optarán con las otras finalistas por los cinco premios de 500, 400, 300, 200 y 100 euros a las cinco mejores, además de diez accésit de 50 euros. Asimismo, los dieciocho concursos locales, como es el caso de Alfaro, reparten en esta edición en su conjunto más de 5.000 euros en premios: «El objeto de la convocatoria es el estímulo entre la ciudadanía de su capacidad creativa en el terreno de la fotografía digital, a la vez que generar contenido enriquecedor en las redes sociales mediante un uso responsable y con finalidad cultural», describe el área de Turismo del Ayuntamiento alfareño en la convocatoria del certamen de carácter local.

Además, «la iniciativa cumple un objetivo de promoción turística, con los propios usuarios mostrando las imágenes que ellos mismos consideran más relevantes y aprovechando la viralidad de las redes sociales». Más de 10.000 personas de setenta localidades han participado en las cinco ediciones convocadas.

Reporta un error