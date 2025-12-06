Educación y deporte para cambiar vidas

La Rioja Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:27 Comenta Compartir

Cerca de 3.800 kilómetros separan el campus de la Universidad de La Rioja del colegio San Francisco Javier de la localidad de Toukra, situada en el extrarradio de Yamena, la capital de Chad, uno de los países más pobres de África. La primera vez que vas te das cuenta de que no es el tercer mundo, es el quinto», confiesa Ramón Grosso, hijo del histórico jugador del Real Madrid con quien comparte nombre, y presidente de la Fundación Ramón Grosso, que desde 2014 ayuda a niños y jóvenes, fundamentalmente mujeres, en situación de vulnerabilidad a través del deporte y la educación. A esa labor se ha sumado esta semana la Universidad de La Rioja, que ha suscrito un convenio con la entidad para, en la medida de lo posible, reforzar la labor que desarrollan en el país centroafricano.

La Universidad de La Rioja, recuerda la rectora, Eva Sanz Arazuri, se fijó en la Fundación Ramón Grosso a principios de septiembre: «Lanzamos una campaña de recaudación de fondos para un acto solidario con la Fundación Ramón Grosso. Buscábamos una entidad pequeña, no muy conocida, y nos pareció ideal porque es una fundación modesta que trabaja de forma discreta en el Chad, con niños y sobre todo con niñas empoderándolas a través del deporte».

Ampliar Ramón Grosso y la rectora Eva Sanz, en la firma del convenio. UR

El flechazo fue mutuo y ahora se ha suscrito un convenio de colaboración y se ha celebrado la jornada 'La huella solidaria de Ramón Grosso: un diálogo con Amavisca' con el objetivo, además de hacer entrega del dinero recaudado con la campaña solidaria impulsada por la UR en San Mateo, de difundir la labor de la Fundación entre la sociedad riojana.

«El deporte es la mejor herramienta de motivación para que los niños estudien»

«El deporte es la mejor herramienta de motivación para que los niños estudien y, además, la mejor escuela de valores que se les puede aportar para su crecimiento y desarrollo. Lo que intentamos es construir un colegio donde se practique el deporte que se quiera, independientemente del talento que se tenga, simplemente por el hecho de hacer deporte y poder desarrollarse como persona», sostiene Ramón Grosso.

Ampliar Ramón Grosso y la rectora Eva Sanz, en la firma del convenio. UR

En la actualidad la Fundación Ramón Grosso cuenta con seis escuelas deportivas en las que se imparte fútbol y gimnasia, buscando el desarrollo de futuras profesionales de la gimnasia artística y la formación de técnicos deportivos locales. Una de sus colaboradoras en Chad es la entrenadora de gimnasia artística Sylvia García, que también estuvo presente en la UR en la charla que mantuvieron el exfutbolista del Real Madrid José Emilio Amavisca y Ramón Grosso y que moderó el exfutbolista riojano Raúl Ruiz Benito.

«Llegar hasta allí, poder construir un colegio y hacerlo a través del deporte es un reto muy ambicioso. Cuando supe de su objetivo, lo primero que sentí fue incredulidad: '¿Vas a poder hacer todo esto?', le pregunté. Pero lo está consiguiendo y cada vez llega a más gente», explicaba Emilio Amavisca, uno de los artífices de la séptima Copa de Europa del Real Madrid y director de la Escuela Municipal de Fútbol de Santander.