El gravamen a las energéticas desarma al bloque de investidura

De los tres decretos que se convalidan o derogan hoy en el Congreso, el de la prórroga del gravamen a las energéticas durante 2025 es el que menos posibilidades tenía de salir adelante. Pese a que fue un compromiso de PSOE con Podemos y ... otros de sus socios, la negativa de PNV y Junts a respaldar el tributo -al mismo tiempo tenían un acuerdo con los socialistas para derogarlo- hacía prácticamente imposible, salvo giron de guion, que viera luz verde en el parlamento. Pero más allá del resultado, el debate sobre cuestión ha desarmado al llamado bloque de investidura, en un pleno bronco que se ha saldado con aucusaciones cruzadas entre los socios de Pedro Sánchez que amenazan con escalar el nivel bélico de la legislatura.

«Éramos conscientes de que no contaba con el respaldo de la cámara, pero lo trajimos para dar cumplimiento a los compromisos que teníamos. No ha habido capacidad de consenso con algunos grupos», reconocía la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso, minutos antes de salir a la tribuna a defender la medida, segura ya de que Junts y PNV -y también PP y Vox- no se iban a mover del 'no'.

El problema para el Ejecutivo es que Podemos exige ahora que se mantenga el impuesto extraordinario para negociar los Presupuestos Generales del Estado, una demanda que pone aún más en la picota la legislatura. Los de Ione Belarra aseguran sentirse «traicionados» por el PSOE y creen que se «ha roto» la relación de confianza.

La cuestión también ha causado malestar en otro de los socios del Gobierno en la legislatura, EH Bildu. su portavoz Oskar Matute no responsabilizó al Gobierno del fracaso de este decreto –«Lo que pactamos estaba recogido en el texto que salió del Consejo de Minsitros», reconoció– pero sí cargó contra PNV y Junts a quienes instó a «cortar su acercamiento a las derechas españolas». «Si en 2020 valía, ¿por qué ahora no?», se preguntaba Matute.

«Lo que hace es restar»

Estos dardos han provocado un encontronazo con el PNV. Ione Belarra había criticado la postura de los nacionalistas vascos en contra del impuesto, a los que llegó a llamar «cahorritos de Repsol». Hoy la diputada del PNV Idoia Sagastizábal responde a la lider morada acusándola de hacer demagogia con la cuestión. «Cuando pactaron con el PSOE sabían que no iba a salir este decreto. Usted lo que necesitaba era un relato y de paso descalificar», ha zanjado, antes de lanzarle uno de los dardos de la jornada: «Para poder necesita sumar y yo entiendo que la palabra Sumar no es de su agrado. Lejos de sumar lo que hace es restar».

Esquerra, por su parte, ha llevado al debate su batalla personal con Junts, que ha hecho lo propio con los respublicanos. Su portavoz, Gabriel Rufián, les ha insertado en una mayoría formada por «PP, Vox y Junts». «Decir que están en contra de un impuesto a las energéticas lo pueden llamar como quieran, pero es un chantaje de multinacionales. Siempre serán la derecha reaccionaria que oculta sus miserias bajo la bandera independentista de Cataluña... Por muy bonita que sea», ha zanjado.

Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha contraatacado defendiendo que su partdio ha «actuado siempre con transparencia, con coherencia y con lealtad a Cataluña y a nuestros principios».

En una jornada marcada por el cruce de golpes entre todos los grupos parlamentarios, el PP ha respondido al diputado del PNV Aitor Esteban, que acusó al portavoz de los popualres, Miguel Tellado, de ser «torpe y maleducado» y abrazar posiciones «neofascistas». «Aconsejo al señor Esteban que sea un poco más prudente, el PNV también fue cercano al fascismo», ha espetado durante el pleno el diputado del PP Eduardo de Olano.