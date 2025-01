El PR+ critica que Logroño «ha perdido la oportunidad» de presentar su potencial en Fitur

La Rioja Lunes, 27 de enero 2025, 12:47 Comenta Compartir

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha lamentado en la mañana de este lunes que el paso de Logroño por Fitur ha puesto de manifiesto «la ausencia de una estrategia clara y ambiciosa en materia turística». «Está claro que el Gobierno del señor Escobar vaga sin rumbo y es incapaz de cerrar una agenda con turoperadores», ha señalado.

La capital riojana, a su juicio, «ha perdido la oportunidad de presentar todo su potencial y atractivo en Fitur ante más de 250.000 visitantes y profesionales del sector turístico». «Su presencia en la feria ha sido testimonial, con proyectos que ya estaban en marcha o iniciativas promovidas por el Gobierno de La Rioja».

«¿Alguien sabe por qué el alcalde de Logroño no estuvo en el estand riojano cuando los Reyes de España lo visitaron? ¿Dónde estaban el señor Escobar y su equipo?», se ha preguntado antes de considerar que el Ejecutivo «no ha sabido explotar toda la oferta cultural, patrimonial, deportiva y de naturaleza que tiene Logroño y que aportan valor añadido a nuestra marca como referente enogastronómico».

Así, ha puesto como ejemplo la Semana Santa como fiestas de Interés Turístico Nacional, las fiestas de San Bernabé y San Mateo, el Camino de Santiago, el patrimonio del Casco Antiguo, el entorno natural de La Grajera o el Monte Cantabria, el comercio local o eventos como Concéntrico, Muwi, Cuéntalo o el circuito de carreras de Logroño Deporte.

«La realidad es que no se ha presentado nada novedoso ni diferenciador. Logroño ha pasado por Fitur con una oferta de mínimos», ha dicho Antoñanzas. En este sentido, se ha referido a la programación del CCR, que no está publicada en la página web ni el visitante puede adquirir desde esta plataforma, o a la Semana de la Lengua, un evento previsto en octubre.

«No sabemos en qué gastamos»

Antoñanzas también ha detallado que el gasto en Festejos se incrementa este año un 43% y que en Turismo crece un 5,9%. «Gastamos más dinero en turismo y festejos pero no sabemos en qué ni para qué. Ni una promoción de la fiesta de la vendimia ni de nuestro excelente San Bernabé», ha lamentado.

Al igual, ha indicado, que «si Logroño es conocida es gracias al trabajo del sector hostelero y enoturístico». «Tenemos que seguir apoyando la labor de las bodegas de Logroño y de San Juan y Laurel. Como ciudad debemos complementar los recursos enogastronómicos con una oferta variada y atractiva durante todo el año», ha dicho.

«Entendemos que esto no se ha hecho porque no hay una estrategia clara en materia turística; falta planificación y trabajo», ha afirmado Antoñanzas, quien ha puesto como ejemplo que no se haya avanzado nada de la candidatura de la ciudad a la Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad o del proyecto Ebro Vivo anunciado en el Debate del Estado de la Ciudad.

Plan Ferial «insuficiente»

También ha censurado al equipo de Gobierno por «desaprovechar la oportunidad» de continuar una estrategia turística que ratificó el pleno municipal para potenciar el turismo sostenible en la ciudad.

Al igual ha considerado que el Plan Ferial de Promoción Turística 2025 es «insuficiente» porque solo contempla la participación de la ciudad en Fitur y en la Feria Internacional de Muestras de Asturias que se celebra en Gijón en agosto.

«No entendemos que apostemos por diferenciar a Logroño como referente enogastronómico y no estemos presentes en ferias que son referentes a nivel mundial en gastronomía y enoturismo como Madrid Fusión o la Feria Internacional de Enoturismo de Valladolid», ha afirmado.

El portavoz regionalista ha recordado que el anterior mandato se apostó por posicionar a Logroño como una enópolis, como una ciudad inteligente en cuyo epicentro esté el vino, el Camino de Santiago y su patrimonio. No obstante, ha valorado de forma positiva que siga adelante el proyecto promovido el anterior mandato para potenciar la digitalización y modernización tecnológica del Camino de Santiago.