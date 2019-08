Calles cortadas, plazas de parking improvisadas

Al principio fue uno. Como el que no quiere la cosa. De última hora de la noche a primera de la mañana e intentando pasar desapercibido. Y visto que se podía, repitió... e incluso lo amplió al mediodía, durante la comida y hasta la sobremesa. Total, aquí, al menos de momento, no molesta, diría. «Mientras no se salga de madre», decía este viernes un vecino de la zona.

Era cuestión de tiempo que tal práctica calase y que otros se sumasen e hiciesen lo propio. Primero, al oeste de Duques de Nájera. Después, al norte de Vara de Rey. Y los 'fondos de saco' (calles sin salida en la práctica) en que se han convertido los accesos cortados de tal intersección, al principio con el cierre del túnel y después con el de la glorieta, se tornaron en aparcamiento provisional.

La situación, a día de hoy, es que junto al vallado de obras en Duques de Nájera, en el otrora acceso oeste al paso inferior y más concretamente en el inicio de sus muros, pueden verse vehículos estacionados; de la misma manera que en el tramo cerrado entre Vara de Rey y Huesca con Pino y Amorena. Unas plazas de parking que nadie sabe por cuánto tiempo se mantendrán.

Que ambas zonas se estén usando de aparcamiento vecinal provisional no ha pasado desapercibido y ya han podido verse los primeros comentarios e imágenes en distintos foros y redes sociales. Sobre todo desde que el pasado 1 de julio se cerrase al tráfico Vara de Rey entre Huesca-Pino y Amorena y Club Deportivo-Poeta Prudencio.

«Bastante tenemos ya los vecinos con las obras como para que encima se pongan tiquismiquis con que no se puede aparcar donde, al menos ahora mismo, no se molesta», concluían esta mañana varios de los vecinos que han hecho uso de alguna de las improvisadas plazas en que se han convertido unos metros de asfalto a la espera de obras.