Una calle para la mujer que rompió todas las barreras

Juan Marín del Río Logroño Viernes, 31 de enero 2025, 15:39 | Actualizado 15:53h. Comenta Compartir

«Fue la primera mujer en subirse a una moto con una cámara para rodar la Vuelta Ciclista y la primera en entrar al burladero de la plaza de toros para grabar una corrida». Arropada por familiares, amigos y representantes de la ciudad, Ovi Alberola, hija de Ovidia de Francisco, recordaba a su difunta madre. «Mi madre era una madre coraje», apuntaba poco antes de que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, entregase a la familia una placa con el reconocimiento.

Esta calle es una de las nuevas vías generadas en la urbanización del PERI Portillejo II, entre las calles Portillejo y Entrena. Este barrio residencial de la zona sudoeste de la capital tendrá el nombre de una de las figuras más representativas del periodismo riojano. Por su parte, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar ha hecho entrega «desde el corazón y la emoción» de una pequeña placa con el nombre de la reportera nacida en Anguiano en una acto que «no surge de una ocurrencia, si no que se trata de un derecho», dice.

Ovi de Francisco, fallecida en 2023, es pionera del periodismo en La Rioja y la segunda mujer en ejercer como cámara de televisión en España. Su legado comenzaba al fallecer su marido, Gabriel Alberola, quien fuera cámara de la televisión pública. Viuda y con tres hijos: Gabriel, Ovidia y Mabel, Ovi de Francisco tomaba las riendas de la familia echándose una robusta cámara al hombro. «Mi madre no eligió esta profesión por vocación, lo hizo por necesidad porque tenía que sacarnos adelante», ha aclarado orgullosa su hija. Poco después de enviudar, Ovi encajaba otro duro golpe cuando fallecía también su hijo Gabriel, con solo 19 años de edad.

En ese momento, Evaristo Canete y Javier Angulo, dos históricos reporteros gráficos de Televisión Española, echaron una mano a la familia con la que habían estrechado una fuerte relación profesional y personal. La nieta de Ovi y periodista, María Relaño, ha agradecido a ambos «el cariño mostrado a mi madre y a mi tía a quienes ayudó mucho».

Canete ha comentado que «había oído hablar de Ovi que era un poco mayor que yo. Trabajaba en Madrid y escuchaba que en La Rioja había una señora que ejercía de cámara porque, por circunstancias de la vida, le había tocado». Fue entonces cuando le mandaron a la zona norte del país donde entabló una gran relación con su hijo Gabriel. «Tenía 19 años y mucha capacidad de trabajo; congeniamos mucho y a raíz de eso, conocí a su madre». Canete recuerda a Ovi como «un ejemplo, un encanto de señora, trabajadora, con un genio peculiar, pero muy buena gente».

Angulo también ha respondido al cariño de la nieta de Ovi dedicándole unas palabras. «Yo era cámara muda en Bilbao y me mandaban aquí, a Logroño, a apoyar a Ovi que estaba sola, aunque empezaba también su hijo Gabriel del que me hice íntimo amigo». El recuerdo de Angulo no dista mucho del de su colega: «Ovi fue la primera madre coraje que yo conocí; era una todoterreno como no he visto nunca. Era puro carácter y sobre todo, era riojana hasta la médula».

Condecorada con la Medalla al Mérito en el Trabajo en 2008 y con la Insignia de San Bernabé en 2018, Ovi de Francisco encarna la lucha feminista, el amor de una madre y el arrojo para salir adelante. Su hija ha citado a Ovi para destacar la fuerza con la que siempre afrontó las adversidades: «Habré llorado mucho, pero nunca lo hice en la calle».