Veinte relatos protagonizados por correveidiles

El libro también incluye un glosario con las veinte palabras propuestas por la Redacción de Diario LA RIOJA que fueron sometidas a la votación de los lectores y entre las que se proclamó ganadora 'correveidile'.

La riqueza de la lengua española es incuestionable. Su ingente cantidad de palabras, la profusión y variedad de vocablos, los diferentes significados y usos de los mismos son un patrimonio de los hablantes por el que vela la Real Academia de la Lengua. Y dentro de este abundante caudal de términos que riega el léxico hay palabras que se quedan larvadas, silentes. Porque han caído en desuso, porque han sido apartadas por nuevas voces, porque las lenguas han adoptado un estado líquido.

Diario LA RIOJA, garante, también, del idioma español, apostó hace tres años por un proyecto que deja en manos de los lectores la oportunidad de rescatar vocablos que han caído en el olvido, dar valor a términos que han triunfado en el habla y la Academia aún no admite, neologismos y préstamos lingüísticos que quizá hayan llegado para quedarse.

Nació así Palabra con Futuro, una iniciativa que este año cumple su tercera edición. Un proyecto vivo, participativo, que lleva asociada la edición de un libro y la creación de una serie de pódcasts. Todo ello, en torno a una palabra que decide la audiencia del periódico, con sus votaciones, sobre las veinte previamente propuestas por la Redacción de Diario LA RIOJA.

El volumen reúne textos divertidos, sutiles, emocionantes, vibrantes que pivotan sobre la palabra 'correveidile'

Si en 2023 los lectores decidieron que la Palabra con Futuro era 'chetar' y en 2024, 'cisco', este año el término que se ha impuesto ha sido 'correveidile'. Un vocablo genuino, ingenioso, expresivo. No en vano nace de la unión de tres verbos: el verbo, motor de la lengua...

Serán veinte autores, escritores, periodistas, columnistas quienes reunirán en un nuevo libro de Palabra con Futuro otros tantos deliciosos relatos que pivotarán sobre esa palabra, correveidile. Narraciones divertidas, sutiles, emocionantes, vibrantes que se recopilan en el tercer volumen de esta iniciativa coordinada por la redactora jefa de Proyectos Editoriales, Isabel Martínez.

Las ilustraciones de Manuel Romero que acompañan a cada uno de los relatos convierten el libro en una lectura absolutamente recomendable. Además de los veinte relatos, la obra incluye un prólogo de la directora de Diario LA RIOJA, Teresa Cobo, y un glosario con los veinte vocablos finalistas que optaban a ser la Palabra con Futuro 2025, con una breve explicación de los motivos por los que fueron propuestos.

Para conseguir un ejemplar de 'Correveidile. Palabra con Futuro', al precio especial para los lectores de 5,95 euros, hay que rellenar el cupón que se publica en el periódico hasta el día 15 de diciembre y entregarlo en el quiosco o punto de venta habitual. No se lo pierdan. Merece la pena.