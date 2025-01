Quejas sobre los conductores que no ponen los intermitentes

La Rioja Logroño Jueves, 23 de enero 2025, 09:32 | Actualizado 11:27h. Comenta Compartir

Conductores que no usan el intermitente

El uso de los intermitentes, o más bien la falta de ellos cuando se realizan giros por parte de algunos conductores, es motivo de enfado para nuestro primer lector del día, que reprocha esta conducta. Además propone que, ahora que los coches llevan tantas alarmas y pitidos, los fabricantes de automóviles ideen algún sistema para que cuando se efectúe una maniobra el vehículo pite o avise si no se ha activado el intermitente.

Felicitación y desacuerdo

Desde Calahorra nos dejan dos comentarios: «Primero, felicitar a Pío García por su artículo 'Locuras de amor'; con una gran ironía y un sentido del humor estupendo dice grandes verdades». En segundo lugar, expone su desacuerdo en relación a un reportaje en el que una madre se quejaba de tener que desplazarse a San Sebastián para recibir atención tras haberle colocado en La Rioja un implante coclear para poder oír. «Me parece que es quejarse de vicio», apunta la lectora, quien recuerda que «es una atención muy especializada que no se puede tener en todos los sitios».

«Gran éxito» la cabalgata de Nájera

Nos desplazamos ahora hasta Nájera para trasladar la felicitación de una lectora por la cabalgata de Reyes de Nájera. La mujer destaca «la organización, disciplina, cercanía, vestuario y con un gran final de juegos artificiales». «Fue un gran éxito», resume.

«De una caja a la otra esquina» para salir

Fernando se queja del trato recibido en un conocido hipermercado de Logroño. «Antes se podía salir por cualquier caja sin hacer compra, pero hoy me han hecho ir desde la primera caja hasta la entrada única, que estaba en la otra esquina, a más de 500 metros», relata. «He estado a punto de comprar un chicle, pero no me ha dado la gana», apostilla para preguntarse «para qué están los arcos de seguridad si obligan a todos a pasar por el mismo sitio». No queda ahí su malestar. «En los aseos, de los siete urinarios que había estaban seis cerrados a posta, con lo que había unas filas enormes», informa.

Una sala de reanimación en casa

Las cuestiones sanitarias vuelven a asomar en la sección. En esta ocasión por parte de Mari Carmen, que cuenta que el viernes operaron a un familiar de una hernia muy grave y el domingo lo mandaron a casa con el drenaje aún puesto. «¿Qué va a ser lo siguiente?, ¿poner en el salón de casa una sala de reanimación y mandar allí a los pacientes directamente desde el quirófano?», ironiza para insistir en calificar como «vergonzoso» que despachen a un usuario del hospital en 48 horas con los puntos aún frescos.

La «olvidada» calle Santa Isabel

«La calle Santa Isabel está olvidada de la mano de dios», lamenta Carmen desde Logroño. «No se puede pasar con una silla de niño de lo estrecha que es y las aceras están hechas un asco», agrega para censurar que «a unas calles se da mucho y a otras nada, aunque todos pagamos impuestos».

Patinetes eléctricos y riesgo de accidentes

«Uno de los problemas que veo en Logroño es el tema de los patinetes eléctricos, ya que no van lo más pegados al lado derecho de la calzada, como indica la DGT, sino por medio de la calzada como si fuesen los conductores de vehículos a motor», reflexiona un lector en el último mensaje de hoy. Avisa de que esta circunstancia «va a ocasionar muchos accidentes y algunos de ellos trágicos», especialmente en invierno con la lluvia y el mal tiempo.

... y La Guindilla Charcos en la esquina de Cigüeña con San Millán

Un ciudadano ha observado que en la esquina de las logroñesas calles La Cigüeña y San Millán han colocado un balde para tapar un tubo que se había roto. «Pido que lo supervisen», plantea el lector que remite las fotografías y que explica que en la segunda de las imágenes se observa el charco que se formaba en la zona en obras. «¿Quién supervisa los trabajos?», reitera.

