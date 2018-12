19 deseos para el 2019

Los tópicos hablan del gimnasio, de dejar de fumar, de la dieta, del inglés... Otro año más esas serán las promesas del 31 de diciembre para un 2019 al que le pediremos, también, más o menos lo de todas las nocheviejas. Pero más allá de lo personal (salud, amor y dinero, triada añeja encadenada al primer brindis del nuevo año), la sociedad riojana acumula deseos y peticiones para que el curso que llega sea, de verdad, redondo. Y volverá a ser un año que se redactará en femenino. Es su año, es su siglo y ellas serán algunas de sus protagonistas. 19 deseos para que el 2019 sea un año perfecto. O al menos para que no se nos escape de las manos sin pena ni gloria.

Leticia Zorzano | Agricultora de azafrán Castillo de Aguas Mansas «Que los precios vayan acorde a los insumos»

«Los agricultores siempre pedimos que los precios vayan acordes a los insumos que tenemos, que nos permitan trabajar. También espero una buena política agraria que ponga en valor nuestros productos, especialmente los de los pequeños agricultores; que se ponga en valor su esfuerzo y su calidad. En cuanto al azafrán, quiero seguir la misma línea de calidad y que los clientes sigan respondiendo. Intento mejorar en calidad y cultivando cada año algo más. Cierro contenta el 2018 porque se me ha reconocido en los Premios del Campo como 'Mujer emprendedora'».

Micaela Pérez | Directora del Archivo Histórico Provincial «Pido mayor valoración del patrimonio documental»

«En el 2018, como en años anteriores, nos hemos volcado en la recuperación de fondos, en la descripción de fondos no inventariados para ponerlos a disposición de la investigación, en la restauración y digitalización de documentos y, sobre todo, en dar servicio a la ciudadanía y a los investigadores que lo han solicitado. Para el 2019 pediría un mayor grado de apreciación y valoración de los riojanos por su patrimonio documental y, mientras eso llega, seguir trabajando con mayor ahínco en beneficio e incremento del citado Patrimonio, potenciando el conocimiento y difusión de los fondos del Archivo Histórico Provincial de La Rioja. Ampliar la plantilla de personal para dar un servicio de apertura más prolongado o tener más recursos presupuestarios son deseos que serán permanentes hasta que se consigan».

Berta Valgañón | Bodegas Petrium «Que el cliente aprecie lo que hay detrás de un vino»

«Este año ha sido mi tercera vendimia en la bodega y estoy contenta de seguir abriendo el mercado. La gente empieza a ver que se hacen cosas diferentes en Rioja y tengo grandes esperanzas en el futuro. Para el próximo año deseo que el consumo de vino en España repunte y que el cliente aprecie la calidad frente al precio, que vean todo lo que hay detrás de una botella de vino. Espero sentido común en los bodegueros para diferenciar en los pagos una uva de calidad de una del montón. Si el agricultor ve que se paga mejor al hacer bien las cosas se pondrá más las pilas».

Lourdes Sánchez | Profesora interina en la Escuela de Hostelería «Hay que plantear cambios en las oposiciones»

«Debe escucharse a toda la comunidad educativa, no sólo a los directores o jefes de estudio, sino a todos los profesores para comprobar qué pasa en las aulas. Además, en la FP Básica hay que contemplar un desdoble de profesorado en algunos módulos. Desde mi condición de interina creo que debería estudiarse cómo funciona el sistema de oposición y plantear alternativas y cambios. En la Escuela de Hostelería Camino de Santiago comenzamos el 2018 una nueva etapa con nueva dirección que ofrece un ilusionante futuro. En cuanto al alumnado, debe recuperarse el respeto hacia el profesor y el esfuerzo. Además, invitarles a formarse no sólo como cocineros, que hay muchos, sino como camareros o personal de sala, piezas fundamentales y demandadas por el mercado».

Eva Tobías | Profesora de la UR y agente de igualdad «Es necesaria una mayor formación en igualdad para toda la sociedad»

«Al 2019 le pido que no nos violen, no nos asesinen y que podamos correr sin miedo. Que desaparezca la violencia machista. También es necesario trabajar en educación en igualdad con los más pequeños y con los adultos para que todos tengamos un mínimo de formación en el tema. Espero que haya presupuesto para esta materia, que se cuente con los agentes de igualdad a la hora de actuar en este ámbito, que nos concienciemos de que ser feminista es reclamar la igualdad entre hombres y mujeres, y que la corresponsabilidad en el trabajo doméstico sea real. Son muchas cosas pero lo más importante es que lo que hagamos lo hagamos de verdad y con el fin de transformar la sociedad».

Eva María Gómez-Orte | Investigadora de Oncología del CIBIR «Debemos ser conscientes de la importancia que tiene la investigación»

«Me gustaría que hubiera una mayor conciencia de la importancia de la investigación. Que la sociedad lo sepa y sea consciente de lo que implica la investigación ya que eso llevaría aparejada una mayor inversión y una mayor generación de conocimiento en todas las áreas. En España, en general, no se invierte mucho en investigación y para tener lo que ahora tenemos hay detrás mucho trabajo que no se conoce. Para nuestro grupo de investigación sería una buena noticia que se publicaran los resultados científicos de nuestras investigaciones en revistas de interés, de impacto, y también la posible aplicación de esos resultados».

Sylvia García | Casa Rural El Nogal de Laguna de Cameros «Que mejore el acceso a Laguna, es una vergüenza»

«Al 2019 le pediría que se den a conocer Los Cameros. Son los grandes desconocidos y son pueblos con gran encanto. Para Laguna, en donde intentamos mantener viva la zona con varios negocios, con la única tienda abierta del entorno, es necesario que se arregle la carretera. No pedimos una autovía, pero el tramo que llega desde Jalón tiene el pavimento destrozado. Es una vergüenza y es la conexión con la Nacional 111. Las comunicaciones son esenciales para mantener vivos los pueblos».

Sandra Íñiguez | Pdta. Asociación de Centros de Educación Infantil (FER) «La apuesta por la gratuidad 0-3 años debe ser sincera»

«Es necesario que la propuesta de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, un ciclo muy importante en la formación de los niños, sea sincera y que sea una apuesta firme para que se materialice la ayuda prometida a las familias. Lo ideal sería que se aplicara a todo el ciclo de 0 a 3 años desde el principio, aunque sabemos que la logística es complicada. En todo caso, nosotros no estamos reclamando nada, sino que es para las familias con hijos en esa edad. La ayuda es para ellos y será un salto cualitativo en la conciliación familiar».

Pilar Martínez Benito | Supervisora de Enfermería. Hospital San Pedro «Un año sin agresiones al personal sanitario»

«Espero que el colectivo de Enfermería siga cuidando con ilusión y profesionalidad a todos los pacientes y que eso derive en una mejor asistencia sanitaria. Nosotras damos siempre lo mejor de nosotras mismas y esperamos también que durante el 2019 desaparezcan las agresiones que sufre el personal sanitario, que haya más respeto».

Mónica Yoldi | Directora de la Escuela Superior de Diseño (ESDIR) «En el arte y en el diseño hay un prometedor futuro»

«De cara al próximo año me gustaría que hubiese muchísimas exposiciones de artistas y diseñadores en La Rioja y que se fomente su creatividad, teniendo en cuenta especialmente el diseño sostenible. Desde el arte pueden hacerse muchísimas cosas buenas para la sociedad. En el 2019, por ejemplo, realizaremos las XXV Jornadas de Diseño, únicas en España. Seguiremos abriendo la ESDIR a la región, intentando traer a los mejores diseñadores y creativos, como en el 2018 con Paula Scher. En La Rioja, en el campo del arte y el diseño hay un futuro muy prometedor, hay mucho nivel y calidad y un alumnado con un potencial increíble. Nuestros artistas se expresan al mismo nivel que todo el mundo».

Belén Ayestarán | Vicerrectora de Investigación de la Universidad de La Rioja «La investigación, la tecnología y la innovación deben avanzar en La Rioja»

«Deseo que en el 2019 la investigación, tecnología e innovación avancen en La Rioja y que exista un diálogo fluido ente la UR, Gobierno de La Rioja, institutos de investigación, centros tecnológicos y empresas para crear un nuevo plan de investigación, tecnología e innovación 2020-2023. Los objetivos generales de ese plan tendrían que ser la captación de talento y su empleabilidad invirtiendo en recursos humanos de alta especialización; la generación de conocimiento fortaleciendo el liderazgo de los grupos de investigación de la UR, para lo que es necesario actualizar el equipamiento científico de nuestra universidad, se necesita inversión; que las empresas riojanas lideren el I+D+i apoyadas por la UR; y que el nuevo plan de I+D+i se oriente a los retos de la sociedad riojana del siglo XXI. Además es necesario que la Ley de la Ciencia, tecnología y la Innovación de la Rioja del 2009 se actualice de acuerdo con la norma estatal, que contemple un aumento de recursos para la investigación y que persiga que la ciencia, la innovación y la tecnología riojana se sitúen en la vanguardia internacional. Feliz 2019, salud y más Ciencia».

Elena Sanz | Presidenta de la Asociación de Peluquerías «Nos tenemos que unir para ser un sector fuerte»

«Al próximo año le pediría que las peluquerías nos uniésemos más ya que somos un sector algo individualista. Siempre he pensado que la unión hace la fuerza y si vamos todos juntos conseguiremos más cosas que por separado. Además, espero que mantengamos la dinámica en la que entramos hace unos años, poco a poco, pero remontando. Que esto siga adelante para continuar levantando nuestros negocios. A lo que fue antes de la crisis no llegaremos ni creo que lleguemos nunca. Somos muchas peluquerías y la tarta se tiene que repartir».

Ana Tejada | Futbolista del EDF y campeona de Europa y del Mundo «Espero que el fútbol femenino siga creciendo»

«Creo que va a ser muy difícil de superar el año 2018 por lo que me propuse y los títulos que logramos, pero siempre hay que trabajar para conseguir algo más. El objetivo más claro para este año es quedarnos en Primera División y tener suerte con las lesiones. Nos estamos asentando bien en la categoría y creo que vamos a seguir mejorando. En cuanto al fútbol femenino, espero que la selección absoluta haga un buen Mundial en junio y, en líneas generales, que siga creciendo y mejorando y que en un futuro lo más próximo posible se pueda igualar bastante al masculino».

Lucía Grávalos | Chef del Restaurante Kabanova «Se está reconociendo más la gastronomía riojana»

«El año va a estar influenciado por los nuevos viajes gastronómicos en los que me voy a embarcar, el primero a Costa Rica, donde aprenderé su cultura, sus ingredientes y sus técnicas más tradicionales. Busco conseguir así una fusión de la cocina riojana y arraigada a las ollas de mi abuela con una cocina fresca y nueva de sabores sorprendentes. Además, pido salud para poder seguir haciendo lo que nos gusta y seguir compartiendo nuestra cocina con todos nuestros clientes en el restaurante Kabanova. En general, creo que cada vez se está reconociendo más la gastronomía riojana y espero que se sigan repartiendo aquí premios. Veo un futuro muy bueno y positivo».

Ana Castellanos | Decana del Colegio de Periodistas «Es fundamental el respeto a la libertad de prensa»

«Deseo que informativamente, en este año de elecciones, los medios seamos capaces de encontrar matices con los que ofrecer una información propia, distinta y distante a la que pretendan los partidos. Además, es fundamental el respeto a la libertad de prensa y el secreto profesional en los tiempos que corren. Como decana del Colegio de Periodistas de La Rioja, deseo que en el 2019 crezca la contratación de periodistas y que la precariedad entre los que ya estamos en el mercado no se acabe convirtiendo en algo endémico de esta profesión. Como mujer y periodista, que se note que las periodistas somos mayoría en esta profesión. Tenemos que luchar por no reproducir roles y eliminar estereotipos. Y sería fantástico poder contar que el número de víctimas por violencia de género está disminuyendo».

Ana Benés | Pdta. Asociación de Estaciones de Servicio (FER) «Que no suban más los impuestos al combustible durante el 2019»

«Lo más importante para el sector de las estaciones de servicio es que no suban más los impuestos durante el 2019 ya que las que están programadas, de hasta 14 céntimos, van a ser muy perjudiciales para todos: para el transportista, para el pequeño autónomo y para todos los consumidores. Hay que tener en cuenta que el transporte es uno de los motores de la economía. El consumo de combustible será inferior ya que se cambian los hábitos de los consumidores cuando los precios son elevados. Ya se notó en los tiempos de crisis y ahora que parecía que había un ligero repunte se va a complicar todo. Está claro que habrá estaciones de servicio que se van a ver muy perjudicadas. Nosotros somos partidarios de las gasolineras atendidas, con personal pero quizá haya quien tenga que tomar ciertas decisiones en el futuro...».

Teresa Jáuregui | Empresaria química en Quimibérica «Las empresas deben seguir progresando durante el año 2019»

«Al 2019 le pido que toda la industria, que todas las empresas en general de España continúen progresando. Ahora estamos en unos momentos que son complicados, con mucha competencia, pero a fuerza de luchar, de trabajar y de intentar diversificar nuestros productos estamos encontrando otras salidas dentro del mismo ámbito de trabajo. Este es un sector que es bastante masculino e históricamente me he encontrado con pocas mujeres. Afortunadamente cada vez son más aunque es verdad que sigue siendo una mayoría de hombres».

Teresa Lapresa | Periodista especializada en Derechos Humanos «Se deben establecer vías legales para la migración»

«Al 2019 le tenemos que pedir vías legales de manera inmediata para los refugiados y que también se facilite su acceso a los programas de protección internacional. Hay que recordar que hace unos días la Organización Internacional para las Migraciones apuntaba que en África estaba contabilizada la muerte de 1.014 migrantes y en el Mediterráneo, según Acnur, han perdido la vida hasta noviembre más de 2.000 personas en el 2018. Hay que trabajar para que la gente deje de morir así, establecer vías legales y fortalecer el rescate de los migrantes que atraviesan el Mediterráneo».

Toñi Aretio | Trabajadora Social experta en violencia de género «Hay que dar voz a la mujer que sufre maltrato»

«En el 2019 tenemos que mejorar la ayuda a las mujeres para cortar con la violencia y hay que exigir políticas públicas eficaces, cambiar y mejorar las leyes, mejorar la coordinación de los dispositivos públicos y, sobre todo, darles voz. Dar voz a mujer que han sufrido maltrato ya que en caso contrario perdemos la perspectiva y nos equivocamos. Además hay que reforzar el apoyo a las mujeres con mayor vulnerabilidad, de las que no se habla, de las empobrecidas, en exclusión social, inmigrantes, con discapacidad, las que viven en el mundo rural, las muy mayores... Para ellas es muy difícil salir de la violencia y o nos lo tomamos en serio con un compromiso serio y coordinarlo para mantenerlas o es imposible que salgan del infierno de la violencia, que les atrapa y les destruye. En esa línea, vamos a poner en marcha en la UR un programa de formación que será pionero en España. Por último, en el 2019 me encantaría que cada vez fueran más los hombres que defiendan vidas igualitarias, que defiendan a las mujeres, que digan basta, que digan que no se identifican con ese modelo de masculinidad tradicional que genera la violencia».