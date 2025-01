CSIF alerta de que «el gran impacto lo está sufriendo el servicio de Urgencias»

Los servicios de Urgencias de los dos hospitales de referencia de la comunidad atendieron el lunes a 488 pacientes, 293 adultos y 102 niños, según detalló ayer el Ejecutivo regional en una nota. El anterior, el 20 de enero, la cifra de atenciones en ... Urgencias del San Pedro ascendió a 383 y el lunes anterior, 13 de enero, a 334.

No hay tregua para un servicio que roza la saturación durante muchas jornadas desde que se inició el repunte de las infecciones respiratorias agudas, según se alerta desde CSIF La Rioja.

«El gran impacto lo está sufriendo el servicio de Urgencias del Hospital San Pedro», advertía ayer Raquel Marín, enfermera del Seris y delegada de Sanidad de la central sindical en la región.

«Las compañeras están a tope, la sala de espera de pacientes está a reventar y el servicio, saturado, como en los últimos días»

«Ayer (por el lunes) estuvieron bastante peor, pero hoy martes siguen a tope las compañeras, porque la sala de espera de pacientes está a reventar. Esta saturado el servicio como en los últimos días», señalaba Marín en declaraciones a Diario LA RIOJA, para, a continuación desgranar algunas cifras claves que el área manejaba a las 12.04 horas de ayer: «Hay 31 pacientes pendientes de ingreso y solo uno tiene cama asignada en planta a estas horas, lo que supone que no hay camas en planta a la espera de las altas; en prehospitalización está lleno, con 18 pacientes; lo que llamamos los toriles, habitáculos con cuatro camillas, están casi llenos, con siete pacientes cuando la capacidad máxima es de ocho; los boxes, están ocupados diez de los quince; en Observación hay 19 pacientes, con lo que solo queda una cama libre; y en las consultas de Urgencias esperan 43 pacientes; la Unidad de Corta Estancia también está llena y siguen a estas horas llegando ambulancias», desgranaba la delegada de Sanidad de CSIF en La Rioja.

«No das abasto»

Por ello, desde la central sindical se reitera la necesidad de reforzar las plantillas. «El personal de Urgencias insiste en que están mal, que están saturados, aunque de momento no está siendo el repunte de infección respiratoria tan grande como ha sido otros años. En planta, donde se han doblado algunos controles, sí que se ha reforzado con más personal, tanto de Enfermería como con Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs), pero en Urgencias no se ha hecho aunque se ha solicitado de manera formal contar, por ejemplo, con una TCAE más por las noches. Les han dicho que sí que la van a poner, pero todavía no se ha hecho», incidía Raquel Marín, para insistir en que «estamos hablando de unas 400 atenciones diarias y, además de que no das abasto, tienes una sensación de agobio porque ves que la gente viene mal y no le puedes dar la atención que se merece».