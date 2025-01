Otras cotizadas que huyeron de Cataluña rechazan por ahora volver pero Sabadell abre ya una vía

El retorno de Banco Sabadell no supondrá un éxodo masivo de empresas a Cataluña. Al menos no de las grandes cotizadas ni en el corto plazo. Sin embargo, el paso anunciado por la entidad que preside Josep Oliu, la primera del Ibex-35 en marcharse ... y la primera en volver, sí puede poner la primera piedra en el camino de vuelta que ya iniciaron de forma puntual Agbar en 2022 y, más recientemente, Cementos Molins y Laboratorios Ordesa.

Por el momento no hay cambios al respecto en la hoja de ruta de la mayoría de las principales firmas cotizadas que cambiaron su domicilio social y que llevó a Sabadell a Alicante, a CaixaBank a Valencia -Criteria, el 'holding' industrial de la Fundación la Caixa tiene ahora su sede en Palma de Mallorca- y a Abertis, Gas Natural (hoy Naturgy), Inmobiliaria Colonial y Cellnex Telecom a Madrid.

«Nuestra sede está en Valencia con carácter indefinido. No está en revisión», señalaron ayer fuentes de CaixaBank. En la misma línea, Grupo Planeta asegura que «no está sobre la mesa» y Cellnex y Naturgy que no hay novedades. El resto de firmas consultadas por este medio declinaron pronunciarse sobre este asunto.

De hecho, la comunidad madrileña ha sido la principal receptora de este movimiento que llevó a más de 8.000 compañías a trasladar sus sedes por la incertidumbre del 'procés' fuera de la región. Según el Colegio de Registradores, Madrid fue el destino favorito de las empresas que decidían mover su sede social: en 2017 la comunidad que alberga a la capital del país absorbió cerca del 60% de todas las sociedades que administrativamente dejaron Cataluña y en 2018 fue el 55%. En esos dos ejercicios, las salidas de domicilios fiscales de Cataluña representaron el 40% del total de los que se produjeron en España.

Los traslados no se limitaron únicamente al Ibex-35 por la posible pérdida de confianza de los inversores por la amenaza de una declaración unilateral de independencia y provocó la mudanza de otros pesos pesados de la economía catalana como Codorníu a La Rioja y el desembarco en Madrid de la antigua Catalana Occidente –hoy descatalanizada bajo la marca Occident–, Planeta, Bimbo, Hotusa, eDreams, Oryzon o Allianz, entre otros nombres.

Punto de inflexión

No obstante, el movimiento de Sabadell, en plena opa de BBVA, sí podría marcar un punto de inflexión en el regreso a Cataluña. Así lo advierten tanto desde el Gobierno central y la Generalitat, que enmarcan la operación financiera en el proceso de normalización política de Cataluña. El Ejecutivo aplaudió ayer la operación apuntando a que el regreso de más empresas sería un «movimiento adecuado» y «deseable», declaró el ministro de Industria Jordi Hereu. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, celebró el «aspecto de normalidad» donde el Consejo de Sabadell «ha decidido volver a su tierra». «Yo soy vasco y me encantaría que tantas empresas volvieran a Euskadi y tristemente pues muchas no han podido volver», afirmó.

Aunque las cifras de salidas de sedes sociales de Cataluña parecen haberse normalizado (2020 con la pandemia ralentizó mucho los traslados, viéndose ya una clara tendencia decreciente a partir de 2022), Cataluña sigue registrando un saldo negativo si comparamos las entradas con las salidas de sedes corporativas. En los últimos diez años (en concreto, 39 trimestres analizados por Informa D&B) ha sido la única autonomía en esa situación (122 empresas menos), junto a Navarra (restó 81) y el País Vasco (60). Por el contrario, Madrid es la región que ha ido ganando sociedades durante más tiempo (36 trimestres), junto a Baleares (32) y Comunidad Valenciana (26).

Revertir la fuga de empresas fue una de las metas que se propuso el presidente la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, cuando accedió al cargo en 2018. Este miércoles auguró que «otras compañías relevantes» que trasladaron su sede social regresarán antes de que termine 2026 -cuando concluye su mandato- e incidió en que decisiones empresariales como la de Sabadell harán que Cataluña «vuelva a tomar el liderazgo económico» en España.