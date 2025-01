Darío: «Sentimos que se nos escapan algunos partidos en momentos de desconexión»

Darío Gómez (Ezcaray, 24/02/1996), junto a Gabirondo, tiene tres partidos por delante para asegurarse la continuidad en el Parejas Serie B. Con cuatro duplas empatadas a cinco triunfos, entre los puestos cuarto y séptimo, solo los seis primeros clasificados entrarán en los 'play ... off'.

– ¿Cómo valora su trayectoria en el torneo? ¿Parece que han entrado en un pequeño bache?

– Tenemos la sensación de que se nos escapan partidos en momentos de desconexión, o que no terminamos de marcharnos en el marcador y luego nos recuperan la ventaja. Son sensaciones raras... El otro día no jugamos mal, creo que fue un buen partido, pero ellos jugaron mejor.

– ¿Lo cierto es que en las derrotas están haciendo bastantes tantos: 17, 19, 20?

– Sí, hay muchísima igualdad. En general, todos los partidos se ven bastante peleados. Ha habido puntos que no hemos sacado adelante por detalles. Y días que jugando un poquito mejor, creo que tendríamos que haber sacado puntos. Pero estos días no hemos jugado muy bien.

– ¿Cuáles son las cuentas que hacen en los tres partidos que restan para poder continuar adelante en el torneo?

– Yo creo que dos. Estaremos ahí jugándonosla con Rubén (Salaverri) y con Javier (Zabala). Tenemos el tanteador a favor con Rubén –quedamos 21-16– y jugamos el último día en contra. Creo que estará ahí la cosa entre los dos.

– Además este fin de semana se enfrentan a los líderes. El más difícil todavía.

– Es un partido complicado. El otro día no jugó Senar, que estaba marcando muchas diferencias, sobre todo con la derecha, abriendo muchos huecos y terminando muy bien con la izquierda. Imagino que ya estará bien para este fin de semana. Sabemos que tenemos un partido súper difícil y a ver cómo lo planteamos para intentar sacar el punto. Sinceramente, los dos partidos siguientes igual serán más claves, aún así hay que intentar salir a por el punto con todo.

– ¿Juegan en el frontón de Idiazábal?

– Estamos acostumbrados a ese frontón porque en Aspe solemos entrenar bastante allí. El suelo es un poco lento, el frontis sí que sale rápido y la pared izquierda es un poco áspera. Esperemos que haya material porque si no el partido se puede hacer bastante largo.

– De las once jornadas disputadas, en cuatro ha jugado con Erostarbe. ¿Le afecta el cambio de zaguero a su rendimiento?

– No, no te desconcentra. Es verdad que en campeonato te gustaría jugar todos los partidos con tu compañero porque eso quiere decir que los dos estamos bien. Pero estamos acostumbrados a cambiar de compañero cada dos por tres, tampoco nos pilla de sorpresa jugar un día con uno y otro día con otro. Además, con cualquiera de los dos voy muy a gusto a jugar.

– ¿Tiene ganas de reivindicarse en un torneo de parejas y que no sea solo en el Manomanista cuando destaque su rendimiento?

– Lo enfrento con mucha ilusión. Estoy intentando jugar más agresivo. Con la izquierda estoy jugando mejor de lo que venía jugando anteriores años, dándole más velocidad con la izquierda de aire, intentando acertar más y hacer más daño. ¡Casi te diría que he jugado mejor con la izquierda que con la derecha en este campeonato! Me ha costado un poco con la derecha gozar y meter la pelota en el sitio. Pero los días que he estado acertado con la derecha hemos hecho daño y estos tres días necesitaremos llevar la iniciativa y terminar el tanto.