Las peñas de la UDL piden unión «aunque en ocasiones no lo merezca el equipo» Los aficionados blanquirrojos responden a la carta de Félix Revuelta en la que pide el apoyo para los de Sergio Rodríguez

Luismi Cámara Logroño Viernes, 31 de enero 2025, 11:16 | Actualizado 11:24h.

La carta abierta de Julio Revuelta a los aficionados de la Unión Deportiva Logroñés que el club publicó este jueves ha tenido la respuesta casi inmediata de la Federación de Peñas de la entidad blanquirroja. Tras la petición del presidente a sus seguidores de «respaldo para nuestros jugadores y cuerpo técnico, que van a dar el máximo en cada partido por todos vosotros», con la certeza de que «unidos somos más fuertes», las peñas apuestan por mostrar desde la grada todo el apoyo aunque no dejan escapar su descontento y la crítica a jugadores, cuerpo técnico y club.

En un comunicado publicado en sus perfiles oficiales en redes sociales, la Federación de Peñas de la UDL habla en nombre de los socios y aficionados y comienza diciendo que «la situación actual de la UD Logroñés duele». «Nos duele a los que estamos cada fin de semana en Las Gaunas, la los que seguimos al equipo en cada desplazamiento, a los que sentimos estos colores como parte de nuestra vida», incide el texto.

Y, tras esta muestra de desconsuelo y pesar, se inician las primeras críticas. «Sabemos que hay muchas cosas que no están bien, que la directiva sigue sin escuchar a la afición, que los aficionados y peñas nos sentimos sin apoyo por parte del club para iniciativas o viajes», replica la misiva de los hinchas a lo escrito ayer por Revuelta. Además, no tienen las peñas tan claro la afirmación del máximo dirigente del club de ese comromiso absoluto del equipo. De hecho, consideran que «esta plantilla no ha estado a la altura de lo que merece este escudo, con faltas de respeto inadmisibles», en clara referencia a la supuesta salida nocturna de algunos jugadores y que se reflejó con cánticos en la grada de «menos jueves y más domingos».

Estas primeras líneas no hacen más que confirmar las sensación de Félix Revuelta de que «la afición blanquirroja se está alejando de sus futbolistas», algo que dice «observar con preocupación». Y todo esto, pese a que el propio presidente valora que la UDL se encuentra «en uno de nuestros mejores momentos sociales, con el segundo mejor registro de abonados de la historia de la entidad, por encima de los 4.900». «Necesitamos vuestro aliento hasta el final de la temporada para lograr el objetivo del ascenso», admitía el jueves.

Y a esta petición sí que responde afirmativamente la Federación de Peñas. «Si algo nos define como afición es que no abandonamos», valora, y por ello hace «un llamamiento a todos los seguidores blanquirrojos para que en estos próximos partidos estemos más unidos que nunca, que el equipo sienta nuestro apoyo», eso sí, dejando claro que ese ánimo llegará desde la grada «aunque no lo merezca en ocasiones». Cree que ese sustento de los aficionados debe servir para que «cada jugador entienda lo que significa llevar esta camiseta y escudo, se se respetan siempre».

«Juntos empujaremos para salir de esta situación. Pedimos a cada socio, a cada aficionado, que apoye al equipo, que en Las Gaunas y en cada estadio donde juegue el Logroñés se note que estamos ahí», solicitan las peñas, que aseguran que, «si hay alguien que puede cambiar el rumbo de esta temporada, somos nosotros». Y concluye la nota con un contundente «Ahora, más que nunca, aupa Logroñés».

Esta carta es el reflejo de un sentir popular que se ha hecho visible en las redes sociales. Basta con echar un vistazo a los comentarios que acompañan a la misiva de Revuelta para percibir el malestar de muchos aficionados y esa desafección de la grada hacia el primer equipo de la UD Logroñés. Las causas de este descontento hacia plantilla y directiva se refleja en muchas de las respuestas de los seguidores blanquirrojos, que se arrogan el verdadero espíritu de la UDL, como elemento siempre estable de amor y sentimientos por los colores de la entidad capitalina. Ausencia de fichajes, mala planificación, falta de compromiso de los jugadores, escasa relación directa de la directiva con los aficionados o falta de empatía hacia la grada son algunas de las razones esgrimidas por la hinchada blanquirroja para esa molestia al que hacía referencia Revuelta en una carta en la que se comprometía a darlo todo por el club, una entidad que, según su presidente, «trabaja sin descanso en todos sus ámbitos para recuperar los escalones perdidos».