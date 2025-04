La SD Logroñés mete presión al Arenas

Martín Schmitt Logroño Sábado, 19 de abril 2025, 19:48 | Actualizado 20:10h. Comenta Compartir

La Sociedad Deportiva Logroñés duerme líder del grupo y sueña con el ascenso directo. El conjunto blanquirrojo, en un partido que tuvo que redoblar esfuerzos después de la expulsión de Pau Miguélez en el 54 por un manotazo en la cara a un rival, le mete presión al Arenas de Guecho, al que iguala en puntos en la cima de la clasificación y que debe visitar este domingo al Ejea –a las 12.00 horas–. Un gol de Raúl Rubio en un espléndido cabezazo justo antes del descanso, permite soñar a los blanquirrojos a una SDL que tuvo que cambiar el chip en la segunda parte para defender con uñas y dientes un nuevo triunfo (el cuarto consecutivo).

Tudelano Peñalver, Asier Pérez (Jeisson, 65), Riego, Figueras, Rementería, Otegui (Cotán, 68), Pol Prats, Del Amo, Eneko (A. Fernández, 87), Alayeto (Lluc, 65) y Rubio 0 - 1 SD Logroñés Oriol, Lazkano (P. Augusto, 82), Montero, Argente, Nacho Ruiz, Castillo (Castañeda, 68), Lamadrid, Sergio Gil (Albizua, 60), Miguélez, Álvaro (Basurto, 82) y Raúl (Elorza, 82) Gol: 0-1, m. 45+, Raúl Rubio.

Incidencias: Partido disputado en el Ciudad de Tudela.

Y eso que la SD Logroñés no se sintió cómoda en la primera parte. Fue el Tudelano el que llevó el ritmo del encuentro, algo a lo que el cuadro blanquirrojo no está acostumbrado. Sin el balón en los pies, los de Carlos Pouso se vieron en la obligación de replegarse un poco, lo que permitió al conjunto navarro gozar de las primeras ocasiones con Alayeto como protagonista. No habían pasado 20 segundos de juego cuando el extremo izquierdo de Murchante se le fue a Lazkano y remató con la zurda al norde de la red. Tres minutos después otra vez Alayeto lanzó otro disparo desde fuera del área que se marchó a la izquierda de Oriol Martí.

La SDL intentó serenarse para hacerse con el esférico. Pau Miguélez se activó, se asoció más con Lamadrid, Castillo y Sergio Gil y empezó a crear peligro por la banda izquierda. El cántabro protagonizó la primera llegada riojana con un remate que salió mordido y que Peñalver atrapó sin problemas.

Pero el control del partido era efímero para los visitantes y Alayeto volvió a avisar con un lanzamiento desde unos 25 metros que se escapó a centímetros del palo izquierdo de Oriol, justo antes de que cayera una tromba de agua en el Ciudad de Tudela y el árbitro suspendiera provisionalmente el choque. Este parón de cinco minutos le vino bien a los hombres de Pouso, que a partir de la reanudación del encuentro tuvieron más la pelota y se pudieron acercar a la portería defendida por Peñalver.

Sin embargo, el Tudelano no se amedrentó y siguió buscando pisar área rival. En una incursión por la derecha, Pol Prats se plantó delante de Oriol Martí, que con su cuerpo despejó al córner. Tras el tiro de esquina, Del Amo cabeceó a bocajarro pero envió el balón por encima del larguero.

En un partido con transiciones rápidas, ya en el descuento de esta primera parte la SD Logroñés mostró su capacidad de pegada y abrió el marcador con un cabezazo de Raúl Rubio al segundo palo de Peñalver. Fue en un centro de Nacho Ruiz por la izquierda en el que el zaragozano se elevó y quedó suspendido para acomodas el balón lejos del portero navarro. Un golpe de los llamados psicológicos ya que poco después los equipos marcharon a los vestuarios.

El escenario cambió drásticamente en la segunda parte. El Tudelano subió sus líneas en busca del empate y en una jugada intrascendente en la mitad del campo, en la que Pau Miguélez le ganaba la carrera a Rementería, el cántabro impacto con un manotazo la cara del jugador del Tudelano y vio la roja directa.

Los blanquirrojos se armaron en un 4-4-1 y supieron defenderse sin desordenarse. Los locales buscaron hacer daño por las bandas y los de Pouso intentaron matar al contraataque. Cerca estuvo Albizua de ampliar el marcador tras una gran asistencia de Lamadrid, pero el zurdazo se marchó fuera. La SDL tiró de resiliencia y se encomendó a las paradas de Oriol Martí, sobre todo una a cinco minutos del final de Cotán, para celebrar un triunfo valiosísimo que le hace soñar en grande.

