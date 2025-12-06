LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 15 S06/12 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

18:30h.

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona
[ALTERNATIVE TEXT]

BET

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

Jornada 15

Directo | Betis - Barcelona

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:10

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-3-3

Alineación

Álvaro Valles

portero

Aitor Ruibal

defensa

Marc Bartra

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Sergi Altimira

centrocampista

Pablo Fornals

centrocampista

Marc Roca

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

Delantero

Cucho Hernández

Delantero

Abde Ezzalzouli

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Alejandro Balde

defensa

Eric García

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Roony Bardghji

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Estadísticas

0%

BAR

BET

0%

BAR

BAR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Directo | Betis - Barcelona

Directo | Betis - Barcelona