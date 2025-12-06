El Dicorpebal no quiere relajarse

Jon Sastre, que posiblemente sea hoy de la partida, lanza durante un entrenamiento del Dicorpebal.

El Dicorpebal consiguió en Puente Genil su octava victoria consecutiva en una racha histórica que traslada al aficionado a tiempos mejores, cuando el conjunto franjivino jugaba la Champions League y por el Palacio de los Deportes desfilaban los mejores equipos del mundo, como Kiel, PSG, Flensburg, Aalborg, Veszprem, Füchse o Magdeburgo, entre otros muchos que visitaron tierras riojanas. Una década ha pasado desde entonces y el inconsciente colectivo del hincha le traslada a esos años dorados. El presente del bloque logroñés es pura sonrisa: segundo en la clasificación y en la cresta de la ola de una dinámica que va camino a ser histórica.

Pero no se puede fiar el Ciudad de Logroño de nadie. Y menos ante un Ademar de mucha calidad que necesita ganar para no quedarse desenganchado en la lucha por una plaza europea. El equipo riojano no pierde en el Palacio desde diciembre del 2024. Pero los de Miguel Ángel Velasco tienen prohibido relajarse. Ni un minuto. Los franjivino deben estar en una alerta constante.

Llegan a este encuentro (20.30 horas) con Panchito Lombardi fuera de combate con una lesión muscular en el isquiotibial. Posiblemente sea Luis Juárez el que ocupe su lugar junto al canterano Jon Sastre. Hay otros jugadores, como Álvaro Preciado, Aitor García o Ivan Popovic que llegan bastante justos a este partido que es vital para la lucha por una plaza en la Copa de España -antigua Copa Asobal-.

El Ademar cuenta con una plantilla amplia de efectivos y de mucha calidad. Cierto es que en liga se ha dejado puntos, como el pasado fin de semana que acabó empatando con el Torrelavega cuando fue ganando todo el encuentro. Jugar Europa muchas veces castiga. Pese a ello, se trata de un bloque sumamente competitivo que vendrá al Palacio sin ningún complejo. «Es un equipo difícil de defender y difícil de atacar», explicó Velasco.

El equipo leonés tiene una defensa muy dura que le sirve para contragolpear velozmente: «Tienen una primera oleada muy buena, con mucho desequilibrio, unido a una defensa dura y una portería efectiva», señaló el técnico de Nava de la Asunción.

«El Ademar viene con la necesidad de sumar porque no quiere desengancharse. Para ellos una final, pero para nosotros también. Si queremos estar arriba, tenemos que sacar los partidos de casa, sea quien sea el rival. Vamos a ver si somos capaces de hacer un partido más competido en el aspecto defensivo. Hemos perdido un poco la solidez defensiva», agregó.

En el ataque posicional, los leoneses cuentan con jugadores muy desequilibrantes como Miñambres o Rodrigo Pérez Arce. Los de Dani Gordo tienen también buenos lanzadores como Lindqvist o Edu Fernández. «Muchas de nuestras opciones pasan por frenar esos desequilibrios, esa movilidad, y estar muy atentos también a sus extremos, que también participan del juego. Debemos ser sólidos atrás, frenarles esa primera y segunda oleada y llevar el partido a nuestro ritmo».

El Barça recibe al Cuenca y Granollers visita O Gatañal El líder y candidato al título, el Barcelona, recibe este sábado al Cuenca en el Palau Blaugrana a las 17.00 horas. Una hora después, el Granollers visitará uno de los pabellones más complicados de la Liga Asobal, O Gatañal, donde le espera un Cangas que quiere salir de la zona caliente de la clasificación. Por otro lado, el Villa de Aranda se medirá en su cancha a un Bidasoa que necesita ganar para no perder fuerza en su lucha por Europa.

