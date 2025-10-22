Lo de menos es la Copa

Luismi Cámara Logroño Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:50 Comenta Compartir

No estuvo mal la Copa España en pretemporada para LogroBasket Logi7 y Reina Proteínas Clavijo. Fueron tres partidos ante rivales del Grupo Oeste, sin desplazamientos largos y sin la presión competitiva más allá de un torneo sin excesiva trascendencia para los equipos de Segunda FEB.

Los dos equipos capitalinos tuvieron un buen desempeño. Los de Ricardo Úriz completaron un pleno de victorias, mientras que los de Nacho Arbués ganaron dos de los tres partidos, cayendo solo en el derbi capitalino.

LogroBasket y Clavijo afrontan hoy la primera eliminatoria hacia el título, en la que ya se incorporan los integrantes de Primera FEB, los que se acabarán jugando el campeonato dada la diferencia evidente de calidad y físico entre las dos categorías participantes.

Pero lo de menos en estos momentos para los riojanos es lo que pase en este torneo del KO. Los dos han comenzado la fase regular con tres derrotas en otras tantas jornadas y lo que verdaderamente les importa es el choque liguero del fin de semana, en el que intentarán enderezar el rumbo cuanto antes para no entrar en angustias clasificatorias demasiado pronto.

La eliminatoria copera se ha convertido ahora mismo más en un incordio que en un choque agradable logrado por méritos propios. Impide tener una semana normal de entrenamientos y obliga a sumar minutos a unos jugadores que querrán estar a pleno rendimiento cuando es verdaderamente esencial: el sábado para el Logrobasket y el domingo para el Clavijo.

LogroBasket, en casa

Con todo esto, los blanquirrojos al menos juegan en casa. Reciben esta noche en el polideportivo de Lobete (20.30 horas) al Cáceres. Los extremeños no han empezado según lo esperado la liga. El año pasado se quedaron a un paso de ascender a Primera tras acabar la fase regular como líderes, pero este año, con una plantilla muy competitiva, solo han ganado en uno de sus tres compromisos.

Arbués y los suyos afrontan el choque para seguir evidenciando el progreso del equipo tras el buen partido del domingo ante el Morón, que no se tradujo en un triunfo. El sábado viajan a Asturias para enfrentarse al Círculo Gijón (20.00 horas), en un importante duelo de recién ascendidos, desde luego bastante más trascendente que el choque de hoy ante los cacereños.

El Clavijo juega en Castellón

Peor lo tiene el Clavijo, que deberá viajar hasta la Comunidad Valenciana para enfrentarse al Amics Castelló (20.30 horas) de José Luis Pichel, extécnico blanquiazul y que dejó muy buen recuerdo en Logroño.

Los de Úriz tuvieron que afrontar el domingo pasado un desplazamiento muy largo hasta tierras andaluzas para jugar contra el Jaén en el Oliva Arena y el resultado no fue el deseado. Pese a llegar a ir ganando por quince puntos en el tercer cuarto, los riojanos acabaron perdiendo el partido.

Tocó, por tanto, afrontar la tediosa vuelta sin buenas noticias y hoy llega otro incómodo viaje en el que, seguramente, lo de menos para Úriz será el resultado e intentará controlar los esfuerzos y evitar contratiempos en un 'roster' muy limitado de efectivos y que espera como agua de mayo la recuperación de Vit Hrabar.

Esta noche toca competir, volver y centrarse plenamente en el domingo, que será cuando el Clavijo ponga en juego en el Palacio de los Deportes una buena parte de su tranquilidad futura ante el Biele Iraurgi. Los azpeitiarras ya jugaron hace unas semanas en el mismo escenario ante los capitalinos, precisamente en la Copa España. Entonces, los locales se llevaron el triunfo con un triple en el último segundo de Chandler Jacobs.

Ahora bien, el conjunto vasco ha comenzado la liga con un registro totalmente opuesto al Clavijo ya que el Iraurgi ha ganado todos sus encuentros hasta el momento.

