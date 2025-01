Chicote encumbra a Txebiko en una tensa 'Batalla de Restaurantes' logroñesa

¿Cuáles son las mejores patatas a la riojana de Logroño? Esa era la pregunta a la que trataron de dar respuesta en el programa de laSexta 'Batalla de restaurantes' emitido este martes. Cuatro espacios gastronómicos de la capital riojana, y sus respectivos cocineros, luchaban ... por ser mejor y ese honor finalmente recayó en Txebiko tras una pugna no exenta de conflictos.

El restaurante de la calle Caballerías medía sus fuerzas con La Despensa del Marqués, con Roberto Cuadrado a la cabeza; el Ebisu Tradicional, representado por Mariana Botez; y Atiborre, local del Grupo Pasión que contó con la voz de la jefa de cocina, Carmen Cuesta. Cada uno de ellos tenía que visitar el espacio gastronómico de los otros tres para valorar distintos apartados, como la cocina, la comida, el lugar, el servicio o las ya citadas patatas a la riojana. Entre las puntuaciones de todos se hizo una media a la que después se sumaron los puntos otorgados por Chicote, presentador del programa.

Ampliar Los cuatro candidatos. laSexta

Pues bien, durante las visitas a los restaurantes no faltaron las pullas y las quejas. Que si el pescado es congelado, que si las patatas con chorizo no son lo mismo que las patatas a la riojana, que si ese plato no debe llevar costilla, que el espacio era claustrofóbico, que si la merluza sabe a amoniaco... Críticas, en algún momento duras, que ganaban la partida a los halagos, tal y como quedó reflejado en las puntuaciones finales,. Estas se conocieron en medio de la tensión, con fuertes discusiones entre los candidatos, como la vivida entre Botez y Cuesta, a quien se le conoce como 'La Chicota'. «Porque tengo el nivel de exigencia muy alto, soy muy competitiva y estoy en todo, no se me escapa ni una».

No en vano, ninguno de los cuatro restaurantes hubiera aprobado si de los votos de sus compañeros de oficio dependiera. La Despensa del Marqués sacó un 3,9 lastrado por un 2 de nota para sus patatas a la riojana; el Ebisu Tradicional se quedó en un 4,2, cuando su propietaria pensaba que merecía un 8 o un 9; el Atiborre contó con las patatas a la riojana mejor valoradas (un 6,7), pero la nota global no llegaba al suficiente, 4,6; y Txebiko destacó por su comida, pero también se quedó por debajo del 5, un 4,8.

Notas bajas pero igualadas, por lo que la decisión de Alberto Chicote iba a ser decisiva. Y el popular cocinero no tuvo dudas. Sus mejores valoraciones fueron para Txebiko, que sacó un 8 en todos los apartados, salvo en el espacio, que se quedó con un 7. Su media total subió así al 5,5, superando el aprobado.

El resto, aunque Chicote les dio más de un 5, no lograron mejorar sus medias para llegar al suficiente. A la Despensa del Marqués Chicote le dio un 6,3, quedándose con un 4,5 de media; al Atiborre le puso un 5,7 y su media se estableció en un 4,8; y al Ebisu le otorgó un 5,2 para una media de 4,4.

De esta manera, la clasificación general acabó liderada por Txebiko, con Atiborre segundo, La Despensa del Marqués tercera, y Ebisu Tradicional cuarto. Diez mil euros se llevó el ganador y la felicidad de haberse impuesto en 'La batalla de restaurantes' más riojana. «Siente gran pasión por la cocina y su historia», concluyó Chicote del vencedor.