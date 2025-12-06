Dobles 'Parejas imperfectas'

J. Sainz Logroño Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:29 Comenta Compartir

Un camionero en paro y su exmujer se reencuentran después de que ella haya quedado tetrapléjica en un accidente. Un brillante estudiante de doctorado con parálisis cerebral contrata a una ayudante, una joven, hija de inmigrantes y recién licenciada, que está sin blanca. «Ambas parejas pondrán en entredicho la percepción que todos tenemos de las personas con discapacidad física y profundizarán en la forma en que la clase, la raza, la nacionalidad o la riqueza pueden crear abismos entre las personas, a pesar de que estas anhelen conexión».

Bernabé Rico versiona y dirige 'Parejas imperfectas', el éxito internacional de la estadounidense Martyna Majok, que se representa en el Teatro Bretón (a las 20.00 horas) con Toni Cantó y Lola Baldrich junto a Mirela Balic y Marco Mayo en los papeles de estas dobles parejas.

'Parejas imperfectas'

Autora Martyna Majok

Versión y dirección Bernabé Rico

Intérpretes Lola Baldrich, Toni Cantó, Mirela Balic y Marco Mayo

Teatro Bretón 20.00 horas

La autora americana de origen polaco que emigró a Estados Unidos siendo niña ganó el Pulitzer de Teatro en 2018 por 'Cost of living' ('El coste de la vida', según el título original, convertido aquí en 'Parejas imperfectas'), una historia entre el drama y la comedia que «gira alrededor de la discapacidad física, moral y emocional».

Según Rico, «esta obra no se anda por las ramas». «Pretende visibilizar a aquellas personas que necesitan de otras para sobrevivir –comenta el director–. Cuenta dos historias entre parejas que se desarrollan de manera paralela con un nexo de unión entre ambas: los cuidadores y sus cuidados. Dos personas con limitación de movimientos, una mujer tetrapléjica y un hombre con parálisis cerebral, son cuidados por el exmarido de ella y la chica que contrata aquel, respectivamente».

«A lo largo de cuatro meses –añade el director–, vemos cómo cambian sus vidas. Los cuatro hacen lo que pueden por abrirse camino en la vida. De sus relaciones se desprende una inmensa humanidad y como tal son seres imperfectos, en todos los sentidos que puede albergar una persona. Pero, a pesar de estos elementos, 'Parejas imperfectas' no es un drama. Aunque tampoco es una comedia. Es ambos al mismo tiempo y también es mucho más que eso: un canto por la integración y la necesidad de conexión humana».

Fin de temporada

Con el regreso a las tablas de Toni Cantó y Lola Baldrich finaliza otro intenso fin de semana en el Teatro Bretón, que comenzó el jueves con el espectáculo musical 'Bon voyage!', de Orthemis Orchestra, y contó ayer con la representación de 'Los hermanos', de Terencio, con un elenco encabezado por Pepón Nieto.

Concluye así la programación teatral, aunque todavía quedan dos espectáculos más en el Bretón antes de fin de año. El domingo 14, la compañía Voilà Producciones representará el cuento infantil 'A la luna'. Y el jueves 18, el Ballet Clásico Internacional pondrá en escena 'La Bella Durmiente'. Y falta por anunciar el tradicional Festival de Marionetas de Logroño previo a Navidad.

