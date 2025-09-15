'La Mutagenia' que les hizo inclasificables

Diego Marín A. Logroño Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:39 Comenta Compartir

Italiano, gallego, inglés y español son las lenguas en las que cantan Mutagénicos en su nuevo trabajo: 'Escuela de idiomas'. Lo presentaron el pasado sábado en una sesión vespertina en el bar Stereo de Logroño y también lo harán en el festival Kaleidoskope que se celebrará del 28 al 30 de noviembre en la capital riojana. Con esta mezcla ya no solo de idiomas, también de ritmos, la banda confirma su evolución desde el garaje rock con el que se dio a conocer a un cóctel de géneros que les acerca hasta a la cumbia. Y en directo parece un grupo mod, beat, surf...

Ahora, cuatro versiones, a cada cual más dispar, singular y extrema: 'Rumore, rumore' de Rafaella Carrà, 'O tren' de Andrés do Barro pero que interpretó también Siniestro Total, 'Soy así' de Los Salvajes y 'About you' de Teenage Fanclub. De esta manera el grupo celebra el regreso a los escenarios tras la recuperación del batería Pablo Magariños, como ya demostró en el pasado MUWI.

«Nos gustaba mucho la idea de grabar un disco de versiones. Alguna ya la hacíamos hace tiempo, como 'Soy así', pero le dimos la vuelta y la rehicimos de nuevo completamente distinta. El resto las fuimos trabajando para llevarlas a un estilo diferente al original porque creemos que hacerla igual en ningún caso nos iba a beneficiar. Yo no tengo la voz de Norman Blake (Teenage Fanclub) o de Raffaella Carrà; no tiene sentido tratar de imitarles. El reto que nos 'sulibeya'», confiesa Alfredo Lázaro, primer batería y actual voz y guitarra de Mutagénicos.

Ampliar

Son diecisiete años de trayectoria, primero como quinteto instrumental, después como trío que cantaba en castellano y actualmente como cuarteto políglota, ya con una formación estable que completan Santi Encalado al bajo, Miguel Aguas a los teclados, percusión y sintetizadores y Pablo Magariños a la batería.

Siempre con un punto de ironía y humor en sus canciones, Alfredo Lázaro asegura que «el riesgo existe cuando te juegas algo, un grupo en el más profundo 'underground' tiene poquito que perder, esto nos apetecía romper con nuestra línea, si la hay, de canciones instrumentales o en español, aparte de para impresionar a la familia y amigos». Grabado por David Garrido en una casa rural de El Rasillo, editado por Folc Records y diseñado por Cols, ilustradora que completa el libreto con un cómic con los músicos riojanos como protagonistas. «Lo bueno que tiene no estar sujeto a una etiqueta, a una gran compañía discográfica o a nuestros propios prejuicios es que nos podemos permitir el lujo de reventar un temazo de nuestra querida y malograda Raffaella, cuya letra sigue de actualidad», declara Alfredo Lázaro.

La veteranía y ser uno de los grupos riojanos que más toca en directo fuera de nuestra comunidad otorga a Mutagénicos mucha amplitud de miras. «Efectivamente, nos da esa libertad que mucha gente no se quiere (o puede) permitir. Entiendo los grupos de género súper definido, pero cuando juntas a cuatro elementos de diferentes planetas no se les puede pedir homogeneidad porque puede acabar en conflicto. Lo que sí tenemos claro es que el resultado final de cada canción nos guste a todos, si no, a la papelera. Tocar algo que no te gusta debe dar mucha pereza», cree Alfredo Lázaro.

LA FRASE «Cuando juntas a cuatro elementos de diferentes planetas no se les puede pedir homogeneidad» Alfredo Lázaro Voz y guitarra de Mutagénicos

«Evolución»

Seguramente, en esta última sorpresa de la banda tengan que ver las últimas incorporaciones Miguel Aguas, bajista de bandas como Papaya, Los Punsetes y Alondra Bentley; y Magariños, antaño batería de Abraham Boba y Sr. Chinarro. Santi y Alfredo son los dos Mutagénicos originales. «La evolución nos viene dada desde que Pablo se sentó en la batería, lo que pasa es que cada vez nos gusta más jugar con diferentes estilos o ritmos, y al final lo que consigues es tener un grupo inclasificable, lo que nosotros llamamos 'La Mutagenia'», explica Alfredo Lázaro. Así, Mutagénicos toca rock, punk, cumbia, disco, ska... y «para cierta gente seremos una cosa rara y para otra, un grupo con cierta originalidad», zanja Alfredo Lázaro.

«Para cierta gente seremos una cosa rara y para otra, un grupo con cierta originalidad»

Y aún se les ha quedado alguna versión en el tintero, como 'Isla de Encanta' de The Pixies, que ya interpretaron junto a Psycho Rebel Front en el Muwi. «Teníamos cinco temas para grabar pero tuvimos que dejar uno fuera. Un disco de 7 pulgadas, un EP, tiene un espacio limitado en cada cara y meter más de dos canciones por cara no procede, por lo que elegimos cuatro y dejamos fuera la que menos clara teníamos», reconoce, aunque no fue la de The Pixies, que propuso Magariños en un ensayo después de grabar el nuevo disco y ya se ha incorporado al repertorio de directo.

Comenta Reporta un error