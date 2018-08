el perro de trevijano

Haya es una perrita de aproximadamente un año. El miércoles de la semana pasada apareció en Trevijano, una pequeña localidad de La Rioja que tiene alrededor de 30 habitantes. Vagando sin rumbo y en busca de comida la encontraron los vecinos del pueblo, que confirman que presentaba síntomas de deshidratación y desnutrición.

A pesar de no saber su edad ni su raza, los vecinos creen que no supera el año, aunque es un perro grande, y que podría ser una mezcla entre mastín y pastor vasco. Todos en el pueblo tratan de averiguar qué ha podido sucederle, si la han abandonado o se ha perdido. «Como no tiene chip, todos apuntan a que ha sido abandonada», asegura Valentina, vecina de Trevijano.

Cuando la gente del pueblo se percató de que Haya no estaba acompañada de su dueño, llamaron rápidamente a la protectora, que no pudo dar solución. Tras la negativa, decieron llevarla al veterinario, donde la desparasitaron y comprobaron que no tenía ninguna enfermedad. Según garantizan los ciudadanos, es un perro fuerte y se encuentra en buenas condiciones físicas.

Valentina asegura que todo el pueblo está cuidando a Haya, pero de momento no han encontrado un dueño que pueda proporcionarle un hogar. Aunque en Trevijano se están preocupando de ella como si fuera una más, «necesita un techo donde dormir y unos dueños a los que dar todo el cariño y felicidad que desprende».

Valentina, que es cuidadora canina y se ha volcado en encontrarle una casa, se ha prestado voluntaria para ayudar a la posible familia que la acoga en los cuidados que tengan que ver con su conducta, si es que en un futuro los necesitaran.

Ahora, en verano, Trevijano se llena de vida gracias a los veraneantes que llegan buscando la tranquilidad del medio rural. Aunque Haya pasea libre y feliz por el pueblo, después del verano todos regresan a sus casas para retomar la rutina y esperan que ella también pueda empezar una nueva vida en su nuevo hogar.