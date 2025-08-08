Carteles para mejorar la ruta ciclista Señalética. Los puertos de Valdezcaray y del Alto de la Demanda cuentan con nuevos rótulos

Laura Lezana Viernes, 8 de agosto 2025, 08:23

Los puertos de Valdezcaray y del Alto de la Demanda estrenan nueva señalética con información relevante de las características de ambas cumbres para mejorar la experiencia de los ciclistas.

En concreto, se han instalado carteles al principio y al final de la subida a ambos puertos que indican la altitud; distancia; desnivel total, medio y máximo; así como la altura de inicio y final. Asimismo, los paneles disponen de un gráfico del desnivel.

También habrá un cartel indicando el desnivel y la altura en cada kilómetro, en el caso de la cima de Valdezcaray; y cada dos kilómetros en el caso del Alto de la Demanda, y no cada kilómetro, por cuestiones medioambientales.

Esta actuación, que el año pasado se puso en marcha en el Alto de Moncalvillo a raíz del paso de la Vuelta a España, vuelve a ejecutarse coincidiendo también con la presencia de la carrera ciclista en La Rioja, que el próximo domingo 31 de agosto disputará la etapa 9 que partirá de Alfaro y tendrá la meta en el citado puerto de Valdezcaray.

Como señalan desde el Ejecutivo riojano, la señalética tuvo una «extraordinaria» acogida en su primera instalación por parte de los usuarios, lo que ha propiciado que se amplíe este año en la zona de Ezcaray. También afirman que se prevé que se llevará a cabo también más adelante en otros altos de la Comunidad Autónoma con el objetivo de señalizar los puertos riojanos más frecuentados por los usuarios de la bicicleta.

Esta presentación realizada ayer contó con el director general de Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, Diego Azcona, y el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa.