El Hospital de Calahorra, 25 años tomando el pulso a La Rioja Baja

Era 18 de diciembre del año 2000 y Calahorra protagonizaba la que sin duda sería una de las principales noticias del final del siglo XX en La Rioja: la puesta en funcionamiento de un hospital comarcal, entonces bajo el 'paraguas' de la extinta Fundación Hospital de Calahorra. Las crónicas en Diario LA RIOJA en torno a aquella jornada no dejan detalle en el tintero: 125 empleados y 25 médicos para echar andar; dos ingresos y un vecino de Arnedo (José Fernández Jiménez) como primer paciente en dermatología. Entre quienes hace ahora 25 años esperaban al otro lado de la mesa de la consulta a los primeros usuarios se repiten palabras como «ilusión», «esfuerzo» y «mucho trabajo» al recordar los inicios de un hospital que se estrenó con los consultorios, las urgencias, rayos, laboratorio y la hospitalización del área médica.

«Para mí supuso una oportunidad laboral increíble», asegura Alfredo Rodríguez, médico rehabilitador y que comenzó su carrera en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Lardero. Conseguir el puesto en el Hospital de Calahorra no fue fácil: «Había mucho paro entre los médicos y a las pruebas (en la UR) nos presentamos 30.000 o 40.000 personas. Recuerdo que hasta se colapsó Logroño», asegura Rodríguez, que destaca la juventud de la primera plantilla. «Salvo algún coordinador, como Fernando Sáenz Aldama, que fue realmente el primer alma del hospital, o Jesús Castiella, los demás teníamos treinta y pocos años», apunta.

En la consulta de rehabilitación de hace 25 años había un médico y dos fisioterapeutas. «Ahora estamos siete rehabilitadores, con lo que el hospital ha crecido muchísimo», dice. De hecho, según datos de la Consejería de Salud, la plantilla (a fecha de febrero de 2024) asciende a 490 trabajadores y trabajadoras, con la previsión de que en 2026 aumente a 523.

Los servicios también han ido en aumento («al principio no había reumatología, neurología...») y han llegado a ser pioneros . Una muestra de que el talento profesional y el compromiso está también en los hospitales pequeños. Y ahí la especialidad de rehabilitación, entre otras, es un ejemplo. «Algo que no es muy habitual es que tengamos un quirófano para hacer tratamientos del dolor y espasticidad, lo que ha hecho que hayan podido venir a rotar más de 20 residentes de otros hospitales», valora Alfredo Rodríguez.

Pero estos 25 años no siempre han sido un camino de rosas. También ha habido sombras. La primera llegó en 2012 cuando desde el Gobierno de La Rioja, bajo el mandato de Pedro Sanz, se intentó privatizar su gestión. Entonces, numerosas acciones de protesta por parte del comité de empresa, incluida una multitudinaria manifestación, lograron poner freno a esta medida. Ya en ese momento se empezaba a reivindicar la integración del Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud para equiparlo al resto de centros del sistema sanitario. Una demanda que no se vería cumplida hasta marzo de 2024 y que vino acompañada de la estatutarización de la inmensa mayoría de la plantilla.

Entre medias llegaría la pandemia del covid, que, como en el resto de hospitales, puso todo patas arriba. «Fue tremendamente duro, pero estoy muy orgulloso de todos lo compañeros. Hicimos un equipo brutal», afirma Jesús Castiella, especialista en Medicina Interna y al frente de las plantas de hospitalización. «Si volviera una pandemia como aquella, ahora sería para salir corriendo», dice tajante quien en el último año se ha convertido en la cara visible de la protesta que encabeza la plataforma SOS Hospital Calahorra en contra del modelo de gestión implantado con la integración en el Seris y la reorganización de servicios, que conllevó a principios de año el cierre de camas en hospitalización. «Antes contábamos con cinco coordinadores y cada especialidad tenía un jefe de servicio», explica Castiella, que cuestiona el haber centralizado la gestión en el Hospital San Pedro. «Es que ahora hay retrasos por ejemplo para comprar material, fármacos...», sostiene quien lleva desde el minuto uno en la primera línea del hospital. «Del equipo directivo inicial soy el único que queda», cuenta al rememorar que los primeros médicos, que firmaron su contrato un 11 de diciembre, «tuvimos que hacer de todo». «Hasta probar los equipos», dice entre risas al contar como anécdota que «nos hicimos la prueba del Holter para comprobar que funcionase bien».

En este último año Patricia Martín Rico ejerce de directiva del centro. En un momento de déficit de profesionales recalca que «lo debemos hacer es un hospital atractivo». En este sentido, defiende que al estar el centro integrado como «un área única con el Hospital San Pedro, los profesionales pertenecen a un servicio más amplio». «Eso permite que si en un momento se va un profesional podamos disponer de otro dentro del equipo del área única de La Rioja», precisa la directora a la vez que considera clave «apostar por tecnología, inversiones y el que el profesional esté a gusto», así como que haya pasado a ser «hospital universitario».

