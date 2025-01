Y ahora Silvio Rodríguez

Ella contó que no denunció desde el principio porque se quedó en shock y su psicólogo le dijo que no lo hiciera hasta estar preparada

Estábamos en la revictimización de Elisa Mouliaá por el interrogatorio del juez Carretero. Víctima por la supuesta agresión sexual y víctima por las preguntas y modos rudos del juez. Pero hay un bucle: ha sido víctima por tercera vez al haberse filtrado el vídeo. De ... esto también es víctima el juez, que ha pedido que se investigue el asunto. Y ha pedido amparo al CGPJ por el linchamiento mediático a la vez que ha sido denunciado al mismo. Por otro lado, Errejón ha aportado a la causa mensajes borrados de Mouliaá. Mensajes posteriores a los hechos denunciados (a lo que con la anterior legislación podrían ser abusos). Entre los mensajes, una invitación a un concierto de Silvio Rodríguez. Ella contó que no denunció desde el principio porque se quedó en shock y su psicólogo le dijo que no lo hiciera hasta estar preparada. A mí me pasma que te guste Silvio Rodríguez. La gran victimización es que hablemos de esto como si fuera un espectáculo.

